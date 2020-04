Robežsardzei anketas par 28 000 Latvijā iebraukušo; robežu šķērso ap 2000 dienā

Kopš 16. marta visiem cilvēkiem, kas iebrauc Latvijā, ir jāaizpilda anketas, kurās viņi sniedz savu kontaktinformāciju un apliecina, ka ievēros cīņai ar Covid-19 ieviestos ierobežojumus. Līdz 1. aprīlim šādas anketas bija ievāktas no 28 tūkstošiem cilvēku, “Delfi” noskaidroja Valsts robežsardzē. Tikmēr Iekšlietu ministrijā norāda, ka ievākto anketu skaits ik dienu augot par aptuveni 2000. Robežkontrole uz Latvijas robežām ar Lietuvu un Igauniju gan nav atjaunota, tādēļ iespējams, ka reālais robežšķērsotāju skaits varētu būt arī lielāks.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Jau ziņots, ka no Covid-19 skartajām valstīm Latvijā ielidojušo personu anketēšana Rīgas lidostā notika jau pirms valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija. Tomēr tā nav bijusi diez ko efektīva – visā laikā no 3. februāra līdz 16. martam šādas anketas aizpildījuši vien 750 cilvēki. "No 3. februāra līdz 16. martam Valsts robežsardze aicināja visas valsts robežu šķērsojošās personas, kas pēdējā laikā bija apmeklējušas koronavīrusa skartās teritorijas, sākotnēji tādas bija 3 valstis, vēlāk – 6, par to robežpārbaudes laikā informēt robežsargus un pēc robežsargu lūguma aizpildīt Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izstrādātās aptaujas anketas. Kopumā no 3. februāra līdz 16. martam tika saņemtas aptuveni 750 aptaujas anketas un pārsūtītas SPKC," skaidro robežsardze.

Savukārt no 16. marta anketas obligāti jāaizpilda visām valsts robežu šķērsojušajām personām – gan Latvijas valsts piederīgajiem, gan ārvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvija, gan cilvēkiem, kuri Latviju izmanto kā tranzītvalsti, lai nokļūtu savā mītnes zemē, piemēram, Lietuvā vai Igaunijā. Anketā persona apliecina, ka ir iepazinusies un apzinās Latvijas valdības noteiktos ārkārtējās situācijas ierobežojumus un savu atbildību. Tāpat šie cilvēki apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 6 stundu laikā nokļūt savā dzīvesvietā.

Valsts robežsardze "Delfi" atzina, ka nereģistrē apliecinājuma anketas, līdz ar to detalizācija izdalot pa dienām, kā arī transporta veidiem nav iespējama. Kopumā no 16. marta līdz 1. aprīlim ir saņemti vairāk nekā 28 tūkstoši šādu apliecinājumu, kuri tiek nodoti Valsts policijai, kas kontrolē šo cilvēku tālāko rīcību.

Šajā skaitlī ietilpst ne tikai repatrianti, kuri atgriežas Latvijā un cilvēki, kuri caur Latviju atgriežas tranzītā, bet arī, piemēram, kravas auto šoferi, kuri Latvijā nogādā dažādas preces.

Kaut arī teorētiski anketas ir jāaizpilda jebkuram robežas šķērsotājam, robežsardze "Delfi" norādīja, ka "ceļošanai Eiropas Savienības ietvaros no Latvijas puses nekādi ierobežojumi nav ieviesti un robežkontroles uz ES iekšējām robežām nav atjaunota, līdz ar to Valsts robežsardze neveic Eiropas Savienības iekšējo robežu šķērsojošo personu uzskaiti". Attiecīgi tas, vai anketēti tiek arī šo robežu šķērsotāji atkarīgs no viņu pašu godaprāta.

Jāpiebilst, ka vēl vakar Latvijas televīzijas raidījumā "Tiešā runa" iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) minēja stipri mazāku anketēto personu skaitu – tikai 16 000. "Delfi" sazinājās ar ministra padomnieci Beatu Jonīti, kura atzina, ka Valsts Robežsardzes sniegtā informācija uzskatāma par aktuālāku un precīzāku. Viņa skaidroja, ka katru dienu anketēto personu skaits augot par aptuveni 2000.