'Saskaņa' pārtapusi ēzelītī un aizdomīgo deputātu frakcija - atbild Burovs un domnieki

Teju divu mēnešu garumā ilgusī politiskā krīze galvaspilsētā Rīgā šķietami ir beigusies – šonedēļ domnieki beidzot ievēlēja domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Tomēr ilggadējā Rīgas varas tandēma – "Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgai" – attiecībās arvien ir manāma spriedze. Turklāt pēc četru deputātu izslēgšanas no "Saskaņas" abām partijām vairs nav vairākuma. Par to, vai mainoties "pirmajām personām" domē, mainīsies arī tajā iedibinātie "tikumi", šonedēļ diskutēja "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā. Piedāvājam iepazīties ar diskusijas spraigākajiem brīžiem.

Neilgi pēc jaunā mēra un vicemēres ievēlēšanas Rīgas domes jaunā vadība, kā arī frakciju vadītāji "Delfi TV ar Jāni Domburu" diskutēja par to, kas mainīsies vai nemainīsies galvaspilsētas pašvaldības darbā un domē pārstāvēto politisko spēku attiecībās. "Gods kalpot Rīgai" (GKR) šajā diskusijā pārstāvēja Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs, "Saskaņu" – domes prieksēdētāja vietniece Anna Vladova, bet Neatkarīgo deputātu frakciju (NDF) – domes priekšsēdētāja vietnieks Vadims Baraņņiks. Diskusijā piedalījās bijušo opozicionāru izveidotā deputātu bloka "Rīgai!" pārstāvis Oskars Putniņš. Domes opozicionārus pārstāvēja Viesturs Zeps ("Latvijas Attīstībai"), Jānis Ozols (Jaunā Konservatīvā partija), Dainis Locis (Nacionālā apvienība) un Vilnis Ķirsis ("Vienotība")

No diskusijas dalībnieku teiktā noprotams, ka domnieki arvien vēl rēķinās ar to, ka 2017. gadā ievēlētā dome var tikt atlaista – gan kādu pārkāpumu dēļ, gan tādēļ, ka deputāti nespēs sastrādāties. Burova pārstāvētās GKR attiecības ar "Saskaņu" un NDF regulē īpaši sadarbības līgumi, kuros detalizēti aprakstīti turpmākās sadarbības principi un balsu skaitīšanas procedūra gadījumiem, kad partneru domas atšķiras. Domniekiem nācās atbildēt arī uz jautājumiem par to, kad no domes kapitālsabiedrībām tiks izskausti "konsultanti".

Pilnu "Delfi TV ar Jāni Domburu" diskusijas ierakstu skatieties šeit.