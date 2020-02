"Es esmu ievārījis diezgan lielas ziepes, dibinot jaunu partiju un šis te facecontrol jeb cilvēku siets, kādi tiek sarakstos iekšā un tiek ievēlēti, ir absolūti bijis man mīnus divi. Sēdies Kaimiņ, divi!" tā savu darbu pie partijas "KPV LV" biedru atlases tagad vērtē tās dibinātājs, Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš. Pāris dienas pirms 8. februārī paredzētās "KPV LV" biedru sapulces viņš "Delfi TV ar Jāni Domburu" skaidroja, kādēļ aprāvušās "Artusa kameras" pārraides no Saeimas nama un atbildēja uz jautājumiem par saistību ar Rūdolfu Meroni.

Kaimiņa vadībā "KPV LV" iekļuva 13. Saeimā, izcīnot 16 deputātu mandātus. Tomēr jau valdības veidošanas sarunu laikā partijā samilza iekšēji konflikti, un tās premjera amata kandidāts Aldis Gobzems tika izslēgts no “KPV LV”. Partijas Saeimas frakciju pēc tam pameta vēl trīs deputāti, tostarp partijas valdes locekle Linda Liepiņa. Ar laiku gan arvien asāk iezīmējās viedokļu atšķirības starp atlikušo Saeimas frakciju un Kaimiņu, kurš kopā ar deputātu Aldi Blumbergu balsoja, piemēram, par Rīgas domes atlaišanu pretēji frakcijas vairākuma nostājai. Janvāra sākumā viņi tika izslēgti no partijas frakcijas. Kaimiņš kopš tā laika vairākkārt publiski aicinājis partiju pašlikvidēties.

Jau vēstījām, ka Kaimiņš tiešraidē nāca klajā ar ziņu, ka ir uzrakstījis iesniegumu par izstāšanos no paša dibinātās partijas “KPV LV”. Viņš paziņoja – ja kāds pieprasīs “KPV LV” ministru demisiju, tad viņš to atbalstīs.

Politiķis arī apšaubīja sestdien gaidāmās partijas kopsapulces leģitimitāti un pauda uzskatu, ka izslēdzot viņu no savas frakcijas, “KPV LV” tehniski pati sevi izslēgusi no vadošās koalīcijas. Biedru sapulces dienā portāls "Delfi" piedāvā bijušā "KPV LV" līdera vērtējumu par partijā notiekošo. Kaimiņš vēl apsver iespēju pievienoties kādai no valdošās koalīcijas partijām.

Tāpat ziņots, ka Kaimiņš Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pret sevi vērstās izmeklēšanas darbības nosauca par pretlikumīgām. KNAB tikmēr lietu pret Kaimiņu nodevis prokuratūrai.

Šobrīd Kaimiņš Saeimā ieņem Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja amatu. Pirms politiķa karjeras Kaimiņš bija Latvijas Nacionālā teātra aktieris un vadīja interneta raidījumu "Suņu būda".

Piedāvājam noskatīties spilgtākās epizodes no diskusijas:

Kaimiņs skaidroja, kādēļ tik aktīvi uzstājis uz “KPV LV” iesaisti tieši Krišjāņa Kariņa vadītās valdības darbā. Viņš uzskaitīja iespējamās alternatīvas, kas, viņaprāt, bijušas daudz sliktākas – 4:02.

Politiķis aktīvi kritizēja paša līdzšinējās partijas ministrus – iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu, ekonomikas ministru Ralfu Nemiro un labklājības ministri Ramonu Petraviču, nosaucot arī to, kādas interešu grupas viņi pārstāvot – 16:40.

Kaimiņš atzina arī kļūdas un, tēlaini runājot, ielika sev “divnieku” par darbu, atlasot kadrus savai partijai -15:26. un 44:21.

Politiķis atklāja iemeslu, kādēļ pārtrūkušas “Artusa kameras” pārraides no Saeimas namā safilmētā. Tas gan bija gaužām prozaisks – 46:40

Kaimiņš nekautrējās kritizēt vienu no savu agrāko gadu tuvākajiem domubiedriem Aldi Gobzemu, ieskicējot arī brīdi, kad abu draudzība sabrukusi, jo vairs nav bijis saprotams, “kas viņam galvā notiek”. Tas noticis vēl pirms konflikts kļuva publisks – 49:05.

Viņam nācās atbildēt arī par publiskajā telpā vairākkārt izskanējušajiem pārmetumiem par necaurspīdīgu finanšu plūsmu partijā un, iespējamiem pretlikumīgiem ziedojumiem no Šveices pilsoņa Rūdolfa Meroni – 01:01:38.

Kaimiņš skaidroja arī viņam piederošā kā SIA “Suņu būda” 2018. gadā tikusi pie labas peļņas un kādēļ pēdējos mēnešos apklusis viņam piederošais ziņu portāls. Tas esot saistīts arī ar KNAB izmeklēšanu – 01:09:23

Visbeidzot, Saeimas deputātam bija jāatskaitās par to, ko izdevies paveikt Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadībā – 01:15:31.

Un atskatoties tālākā pagātnē politiķis tika konfrontēts ar paša, savulaik vēl Latvijas Nacionālā teātra aktiera ampluā skarbo kritiku par lišķiem politikā – 01:04:34.