Četru no "Saskaņas" Rīgas domes frakcijas izslēgto deputātu rīcība ir nodevība, kas nav piedodama – to "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā atzina "Saskaņas" frakcijas vadītāja Rīgas domē Anna Vladova. Tikmēr izslēgto deputātu pārstāvis Valērijs Petrovs savu bijušo frakciju kritizēja par iekšējās demokrātijas trūkumu.

Jau ziņots, ka pēc Daiņa Turlā (GKR) ievēlēšanas Rīgas mēra amatā negaidīti sašķēlās "Saskaņas" frakcija Rīgas domē. No tās "par rupjiem disciplīnas pārkāpumiem" tika izslēgti četri biedri – Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks un deputāti Aleksejs Rosļikovs, Vitālijs Dubovs un Valērijs Petrovs. Viņi tagad domē izveidojuši "Neatkarīgo deputātu frakciju". Izskanējis, ka viņu pārkāpums bija atteikšanās balsot par partijas biedru Sandri Bergmani Rīgas vicemēra amatā.

Jaunizveidotās frakcijas vadītājs Dubovs "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā gan skaidroja, ka viņi iebilduši nevis pret Bergmani, bet iekšējās demokrātijas trūkumu partijā: "Šī te balsošanas mašīna uz tevi spiež – mums ir disciplīna, tev vajag darīt tā un tā, tu nevari uzdot jautājumus. Visi notikumi pagājušā pusgada laikā ir parādījuši, ka mums ir jāmainās."

Tas izpaudies arī mainoties galvaspilsētas vadībai. Vispirms "Saskaņas" frakcijas deputāti nostādīti izvēles priekšā – vai nu jaunais Rīgas mērs tiks izvēlēts no partijas "Gods kalpot Rīgai", vai arī notiks ārkārtas vēlēšanas. Deputātiem neesot ļauts izvēlēties starp vairākiem kandidātiem. Līdzīgā veidā notikusi vicemēra amata kandidāta, "Saskaņas" deputāta Sandra Bergmaņa izvirzīšana – frakcijai solīta iespēja diskutēt par to, kurš būs vicemērs, bet uzreiz pēc Eiroparlamenta vēlēšanām viņi informēti par to, kurš būs īstais kandidāts. Bergmani "Saskaņas" frakcijas sēdē vienkārši nosaucis Nils Ušakovs.

"Saskaņas" frakcijas Rīgas domē priekšsēdētāja Anna Vladova gan klāstīja pretēju versiju – pārrunas partijas iekšienē bijušas divas nedēļas ilgas, un 29. maijā frakcija vienbalsīgi atbalstījusi Bergmaņa kandidatūru. Viņa arī uzsvēra, ka visiem frakcijas deputātiem esot bijušas iespējas izteikt viedokli, diskutēt un tā tālāk. Petrovs arī uzsvēra, ka "četrinieks" tagad esot gatavs sadarboties ar visiem Rīgas domes deputātiem, tostarp bijušajiem partijas biedriem, bet piebilda, ka viņa rīcībā esot informācija, ka "Saskaņā" jau pieņemts lēmums ar izslēgtajiem nesadarboties.

Vladova uz to atbildēja, ka "Saskaņa" neesot gatava "vienkārši tā, papļāpāt"."Tā visa situācija ar mūsu slaveno četrinieku ir ļoti sāpīga man personīgi. Ziniet, ir vērtības," viņa norādīja. Uz precizējumu, vai no tā jāsaprot, ka "četrinieka" rīcība ir nodevība, kas nav piedodama, Valdova atbildēja: "Principā, jā."

Jāpiebilst, ka līdz ar četru deputātu izslēgšanu no "Saskaņas" Rīgas domē valdošā koalīcija ir zaudējusi vairākumu. Mērs Turlais ir ticies ar dažādu frakciju pārstāvjiem, bet jaunu koalīciju vai vairākuma atbalstu viņam līdz šim nodrošināt nav izdevies.

Turlais par Rīgas mēru tika ievēlēts pēc tam, kad līdzšinējais domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs tika ievēlēts Eiropas Parlamentā.

Pilnu raidījuma ierakstu skatieties šeit.