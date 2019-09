Šonedēļ ‘Maisi vaļā’: VDK dokumenti par Egilu Levitu, prezidents intervijā identificē aģentu

LPSR VDK dokumentu datubāzē “Delta Latvija” atrodami vairāki dokumenti, par laikaposmu no 1978. līdz 1988. gadam, kuros minēts toreizējais jurists no Vācijas un emigrantu organizāciju aktīvists, tagad Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Jaunākajā intervijā “Delfi TV ar Jāni Domburu” viņš sniedz savas versijas par aģentu ziņojumiem, kas saistās ar viņu, un secinājumus par čekas maisu izvērtēšanas procesiem Latvijā.

Ņemot vērā, ka intervija aptver dažādus notikumus un jautājumus, “Delfi” šonedēļ vairāku secīgu rakstu ietvaros publicēs gan pilno intervijas video, gan “Delfu” izpētē atklāto par tiem VDK aģentiem, kuri ziņojuši gan par Levitu, gan citām personām. Šajā, pirmajā, rakstā publicējam LPSR VDK ievākto dosjē par Egilu Levitu, kas atrodama datubāzē “Delta Latvija”, kā arī tā tulkojumu latviešu valodā, ko nodrošina tulkošanas firma “Skrivanek”, kā arī piedāvājam dažus fragmentus no intervijas.

No citiem gadījumiem šis atšķiras ar to, ka neviens no trim aģentiem, kuru ziņojumu atreferējumos minēts Egils Levits, nav identificēts pērn decembrī publicētajā aģentu kartotēkā, jo, iespējams, VDK darbības beigu fāzē šie aģenti vairs nebija aktīvajā aģentūrā. Tomēr vairākos gadījumos personas, kuras minētas šajos ziņojumos, atbildot uz portāla “Delfi” jautājumiem, identificēja iespējamo aģentu vārdus. Saistībā ar aģenta “Heino” vēstīto čekai par tikšanos Minsterē 1978. gadā ar vairākiem emigrantiem, tostarp Levitu, arī Valsts prezidents, labi atceroties minētos notikumos, šo aģentu atpazina un nosauca viņa uzvārdu.

Intervijā “DELFI TV ar Jāni Domburu” Levits dalījās arī pieredzē, kā viņš savulaik mānījis čekistus 1990. gadā, pēc tam, kad viņu izraidīja no Latvijas un neļāva iebraukt. Aizliegumu esot izdevies apiet ar tālaika Lietuvas politisko līderu Kazimiras Prunskienes un Vītauta Landsberģa palīdzību, kas ļāvis no Lietuvas ierasties Latvijā.

Sākot no 10. septembra, portālā “Delfi” varēsiet noskatīties pilnu intervijas ierakstu – Egila Levita atmiņas un vērtējumus saistībā ar visiem VDK aģentu ziņojumu atreferējumiem, kuros minēts Levita vārds, un Valsts prezidenta redzējumu par sabiedriski politiskajiem, tiesiskajiem un morāles procesiem Latvijā saistībā ar PSRS okupācijas laikā notikušā izvērtējumu. Tam sekos raksti ar portāla “Delfi” izpēti par katru konkrēto aģentu un viņa ziņojumiem.

Kā zināms, saskaņā ar likumu decembrī ikvienam interesentam tīmekļvietnē https://kgb.arhivi.lv kļuva pieejama daļa no tautā vispārināti dēvētajiem "čekas maisiem" – aģentu kartotēka un daļa citu LPSR VDK dokumentu. Taču tas radīja jaunus jautājumus par to, kā sabiedrībai vērtēt kartotēkā atrodamās personas, ja nav zināmi nekādi citi fakti par viņu sadarbības būtību. Vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki jau steidza skaidrot savas sadarbības formālo – tātad nevainīgo – dabu.

Esam aicinājuši un aicināsim tos cilvēkus, kuru vārdi jau ir publicētajās VDK aģentu kartītēs, bet segvārdi un personas lietu numuri atrodami "Delta Latvija" datubāzes ziņojumos, komentēt šos ziņojumus, skaidrot un vērtēt savu tālaika rīcību. Tāpat aicinām ikvienu, kuram ir informācija par šajā rakstā minētajiem notikumiem, informēt redakciju.

Tāpat meklējam ziņojumos, iespējams, minētos un jautājam viņiem, kā tālaika notikumi ietekmēja viņu dzīvi. Gan vieniem, gan otriem, gan viņu laikabiedriem tolaik un tagad jautāsim, kādām jābūt notikušā konsekvencēm šobrīd, iegūto informāciju publicējot gan rakstu veidā, gan aicinot personas piedalīties raidījumā "DELFI TV ar Jāni Domburu".

"Delfi" šogad ir pavadījuši daudzas dienas, lai dažādos aspektos pētītu VDK "mantojumu" informācijas sistēmā "Delta Latvija" – restaurētajā VDK Informācijas analīzes daļas pretizlūkošanas automatizētajā datubāzē, kas gan atšķirībā no kartotēkas, kuru ierasti dēvējam par "maisiem", nav publicēta internetā, tomēr ir pieejama pētniekiem.

"Delta" ietver 9141 aģenta ziņojumu atreferējumus (7765 ziņojumu un 1376 signālu) un VDK darbinieku sagatavotas izziņas vai citu informāciju par personām vai notikumiem un ar to saistīto VDK rīcību.

Atbilstoši aģentu kartotēkā publicētajiem datiem – segvārdiem un personas lietu numuriem – "Delfi" pārbaudīja, vai datubāzē atrodami ziņojumi saistībā ar vairākiem simtiem aģentu, kuru dati atbilst Latvijā agrāk vai šobrīd plašāk pazīstamu vai ar valstij un sabiedrībai būtiskām tēmām vai nozarēm saistītu personu vārdiem.

Lielākajā daļā gadījumu saistībā ar minētajiem aģentiem datubāzē nav nekādas informācijas, tomēr daudzu desmitu aģentu ziņojumi datubāzē ir – visbiežāk saistībā ar vienu aģentu ir viens vai daži, taču atsevišķos gadījumos – arī ap desmit vai vairāk nekā desmit ziņojumiem.

Jāuzsver, ka konkrētu aģentu ziņojumu atrašanās VDK datubāzē nenozīmē, ka šie ziņojumi raksturo konkrēto aģentu darbību pilnībā vai ka šo aģentu sadarbība bijusi aktīvāka nekā citu, jo "Delta Latvija" datubāzē atreferēta tikai neliela daļa no visiem ziņojumiem, kas tapuši VDK darbības laikā. Ziņojumu atrašanās datubāzē rada papildu pamatu plašākam vērtējumam par konkrētu personu sadarbības ar VDK konkrētiem apstākļiem.

Datubāze "Delta Latvija" Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA) līdz šā gada 1. maijam bija pieejama ar daļēji slēptu informāciju, jo Satversmes aizsardzības birojs, balstoties uz likumu "Par bijušās VDK dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu", 2018. gada vidū to šādā redakcijā nodeva VDK zinātniskās izpētes komisijas darba vajadzībām.

Pērnā gada nogalē veiktie likuma grozījumi paredz, ka LPSR VDK dokumenti tagad vēstures vai juridiskās pētniecības nolūkos, akadēmiskās, mākslinieciskās vai literārās izpausmes, kā arī žurnālistikas vajadzībām pieejami, iekļaujot visus dokumentos minētos personas datus. "Delta Latvija" nerediģētā versija ir pieejama no šā gada maija sākuma.