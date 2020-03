Valdības rīkojumā par ārkārtējo situāciju un robežu slēgšanu ierobežojumi braucieniem ārpus Latvijas neattiecas uz transporta uzņēmumos strādājošajiem – viņi var turpināt darbu, lai nodrošinātu kravu piegādes vai repatriācijas reisu norisi, un uz viņiem neattiecas prasības par pašizolāciju. “Delfi” jau pagājušajā nedēļā saņēma jautājumus par riskiem saistībā ar starptautisko kravas pārvadājumu šoferiem. Ieteikumus uzņēmumiem autopārvadājumu nozarē, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Satiksmes ministrija izdevusi tikai 24.martā, pusotru nedēļu pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Taču arī šie ieteikumi vēl neatrisina problēmas un nenovērš visas bažas.

Saskaņā ar Autotransporta direkcijas publiskajiem datiem, licences starptautiskajiem kravu pārvadājumiem aizvadītā gada beigās bija izsniegtas 4467 pārvadātājiem. Šīm kompānijām atļauts darbu turpināt arī apstākļos, kad valstu robežas ir slēgtas starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem. Lielākajai daļai no šiem uzņēmumiem esot tikai nedaudzas automašīnas, kas ikdienā nodrošina kravu pārvadājumus starp dažādām Eiropas valstīm, arīdzan Krieviju un Baltkrieviju, tomēr kopumā kravas transportlīdzekļi, kam atļauti starptautiskie kravu pārvadājumi 2019.gada beigās bijuši 16 208. Tajos nodarbināto autovadītāju kopskaits mērāms tūkstošos, un, ja vien nav vērojamas elpceļu saslimšanas pazīmes, ne uz vienu no viņiem neattiecas arī prasība divas nedēļas pēc atgriešanās no ārzemēm ievērot pašizolāciju.

Šoferi jānodrošina ar maskām un dezinfekcijas līdzekļiem

Autotransporta direkcija, kas izsniedz licences starptautiskajiem kravu pārvadājumiem, šā gada 13. martā publiskojusi Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus starptautiskajiem kravu pārvadātājiem, taču šie ieteikumi, kas nosūtīti arī uzņēmumiem, bija ļoti vispārīgi. Turklāt tie tapa vēl pirms valdība, grozot rīkojumu par ārkārtas situāciju, transporta nozarē strādājošajiem paredzot izņēmuma statusu, portālam “Delfi” atzina direkcijas pārstāve Zane Plone.

Viņa stāsta, ka Autotransporta direkcija teju ikdienas apkopo un publicē informāciju par dažādiem aizliegumiem un ierobežojumiem, kas starptautisko kravu pārvadātājiem noteikti citās valstīs. Vienotas vadlīnijas, kas būtu jāievēro Latvijā strādājošajiem, tiek gaidītas no Satiksmes ministrijas. Autotransporta direkcija savus priekšlikumus šiem ieteikumiem iesniegusi jau pagājušajā nedēļā, taču to galaversija saņemta tikai otrdien, 24. martā. Šis dokuments uzliek darba devējiem, tas ir, uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kravu pārvadājumiem, pienākumu nodrošināt šoferus ar vienreiz lietojamām maskām un cimdiem, kas obligāti jālieto, atrodoties ārpus automašīnas kabīnes. Pēc tam aizsargmaskas un cimdi ir jāiznīcina. Tāpat uzņēmumiem jānodrošina šoferus ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas izmantojami automašīnas vadības ierīču, kabīnes rokturu un sēdvietu dezinfekcijai. Šīs prasības attiecas gan uz vietējiem, gan starptautiskajiem kravu pārvadātājiem, arī uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.

“Delfi” ar jautājumiem par to, ar kādiem aizsardzības līdzekļiem autotransporta uzņēmumiem ir jānodrošina savi darbinieki, pirmdien vērsās Slimību profilakses un kontroles centrā un Satiksmes ministrijā. Centra pārstāve Ilze Arāja atbildēja, ka viņi rekomendācijas snieguši Autotransporta direkcijai, bet Satiksmes ministrijas pārstāve Ilze Greiškalna otrdien skaidroja, ka vadlīniju sagatavošana ieilgusi, jo tās saskaņotas ne tikai vietējā līmenī, bet arīdzan ar citu Eiropas Savienības valstu atbildīgajām iestādēm. “Lai nebūtu tā, ka vienā valstī prasa vienreiz lietojamos cimdus, bet citā neprasa,” viņa piebilda.

Ministrijas sagatavotos ieteikumus Autotransporta direkcija saņēma un publiskoja aptuveni 15. 30.

Satraukti piederīgie saņem formālas atbildes

“Delfi” pēc lēmuma par robežu slēgšanu saņemti vairāki e-pasti, kuru autori pauž satraukumu par tālbraucēju šoferu situāciju saistībā ar Covid-19 krīzi. Kāda tālbraucēja radiniece portālu “Delfi” informēja, ka šoferi, kas nevēlas doties uz Covid-19 skartajām Eiropas valstīm, piemēram, Vāciju no vadības saņēmuši mājienus, ka atteikšanās gadījumā var tikt atlaisti. Savukārt kāda šofera sieva, kuras vīram, pildot darba pienākumus, pagājušajā nedēļā nācās doties uz Covid-19 vissmagāk skarto Eiropas reģionu – Ziemeļitāliju – ir nopietni nobažījusies par tālbraucēju iespējām pasargāt sevi no iespējamām vīrusa komplikācijām.

Proti, laiks starp reisiem ir tik īss, ka, ievērojot prasību nedoties uz veselības aprūpes iestādēm 14 dienas pēc atgriešanās no ārzemēm, apmeklēt veselības aprūpes iestādi, lai vakcinētos pret pneimokoku infekcijām vienkārši nav iespējams. Vakcinācija ārpus veselības aprūpes iestādēm arī nav iespējama. No Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), kur satrauktā sieviete vērsusies ar savām bažām par pneimokoku vakcīnu pieejamību tālbraucējiem saņemta vien formāla atbilde, ka SPKC neapkopo informāciju par maksas vakcīnu pieejamību un ieteikums par to interesēties Zāļu valsts aģentūrā.

Pašas vakcīnas pret pneimokoku infekcijām Latvijas Infektoloģijas centra Vakcinācijas kabinetā šobrīd ir pieejamas, taču, kā portālam “Delfi” skaidroja infektoloģe Angelika Krūmiņa, no inficēšanās ar Covid-19 tās nepasargā. “Pneimokoki ir baktērijas, savukārt Covid-19 ir vīrusa izraisīta saslimšana,” norādīja speciāliste, uzsverot, ka vakcinācija pret pneimokoku šajā gadījumā var samazināt tikai sekundārās saslimšanas risku. Līdz šim darba devējiem prasība nodrošināt darbinieku vakcināciju nav izvirzīta. Neko tādu neparedz arī tikai otrdien, 24. martā publiskotās vadlīnijas.

Latvijā pārbaudes neveic, citur stingrākas prasības

“Darba devējs neinstruē kā rīkoties, nenodrošina ar pašaizsardzības līdzekļiem, bet izsūta šoferiem sms ar tekstu- neceliet paniku, nekas traks nav,” norāda tālbraucēja sieva. Prasības nodrošināt transportlīdzekļu vadītājus ar aizsargmaskām, cimdiem un dezinfekcijas līdzekļiem izdotas tikai 24. martā, līdz tam tās netika izvirzītas kā obligātas. Tas, kā tiks kontrolēta šo prasību izpilde, pagaidām nav skaidrs – Valsts darba inspekcija (VDI), kuras pienākumos ietilpst pārliecināšanās, ka darba devējs nodrošinājis darba ņēmējus ar nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem, profilaktiskās pārbaudes darba vietās patlaban neveic. Inspekcijas pārstāve Ilze Kalniņa “Delfi” norādīja, ka ārkārtas situācijas laikā VDI inspektori klātienes pārbaudēs dodas vien tad, ja noticis nelaimes gadījums darbavietā.

Latvijas Autopārvadātāju asociācijas izpilddirektors Aleksandrs Čerkasovs portālam “Delfi” gan atklāja, ka citviet Eiropā prasība šoferiem izmantot aizsargmaskas brīžos, kad uzturas ārpus kabīnes izvirzīta jau agrāk. Taču to ievērot esot visai sarežģīti, jo aizsargmaskas nav viegli nopērkamas. “Par maskām, kas agrāk maksāja 5 eiro par 50 gabaliem, tagad prasa 50 eiro, un arī tad nopirkt nevar,” sacīja Čerkasovs, piebilstot, ka sākumā asociācijā ietilpstošie uzņēmumi iespējas nopirkt aizsargmaskas meklējuši paši, bet tagad šajos centienos iesaistījusies arī asociācija. “Gribētu, protams, lai valsts nāk mums palīgā,” viņš teica.

Čerkasovs neslēpj, ka starptautisko autopārvadājumu nozarē patlaban valda liela spriedze, ko rada dažādi ierobežojumi un aizliegumi. “Turcijā vadītājiem, kas iebrauc no Eiropas Savienības, prasa uzturēties četrpadsmit dienas ilgā karantīnā. Francijā automašīnu kolonnas konvojē žandarmērija, apstāties ir aizliegts – 800 kilometrus garš posms jānobrauc, nevar ne degvielu uzpildīt, ne paēst nopirkt,” lūgts minēt kādus sarežgījumus šobrīd piedzīvo kravas autopārvadājumu veicēji, stāsta Čerkasovs. Piedzīvotas arī situācijas, kad, bailēs no inficēšanās ar Covid-19, šoferi atsakās doties tālajos reisos. Vairāki tālbraucēji pēc atgriešanās no reisiem esot nodevuši analīzes, lai pārliecinātos, vai nav inficējušies ar bīstamo vīrusu. Informācijas par to, ka kādam no viņiem tests izrādījies pozitīvs, Čerkasova rīcībā gan neesot.