Uz tālruni 8303 par 'Covid-19' - tūkstošiem zvanu dienā, valsts analīžu statistika – nepilnīga

Jau pirmajās dienās, kopš tika izveidots jauns vienots tālrunis, uz kuru cilvēkiem zvanīt, lai pieteiktos uz "Covid-19" analīzēm, tā saņemto zvanu skaits mērāms tūkstošos. Tomēr detalizētu statistiku par pieprasījumu pēc šādām analīzēm un gaidīšanas rindā garumu Latvija neapkopo – tas secināms pēc atkārtotiem "Delfi TV ar Jāni Domburu" lūgumiem izsniegt šādu informāciju.

Kā jau vēstījām, līdz ar "Covid-19" izplatības dēļ Latvijā ieviesto ārkārtējo situāciju, strauji audzis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) saņemto zvanu skaits – pagājušajā nedēļas nogalē tas teju dubultojies, bet turpmākajās dienās turpinājis augt. Saskaņā ar NMPD sniegto statistiku, zvanu skaits no ierastā vidēji 1300 dienā 16. martā jau pietuvojies 5000 atzīmei. Tādēļ divas dienas vēlāk izveidots jauns tālruņa numurs 8303, uz kuru cilvēkiem zvanīt, lai pieteiktos tieši "Covid-19" analīzēm. Tie cilvēki, kuriem ir smagi simptomi un nepieciešama nogādāšana slimnīcā gan joprojām varēs zvanīt uz 113. Kā rāda statistika, 8303 tālruņa saņemto zvanu skaits jau pirmajās dienās pārsniedzis 2000.

Vēstījām arī, ka "Delfi TV ar Jāni Domburu" kopš 13. marta vairākkārt vērsās NMPD lūdzot sniegt sabiedrībai būtisku informāciju par dažādiem ar "Covid-19" analīžu veikšanu saistītajiem rādītājiem. Tostarp jautājām, vai pastāv uzskaite - cik no NMPD telefoniski sniegtajām konsultācijām ir bijušas par "Covid-19", cik – par citām lietām. Jautājām arī vai ir uzskaite – kāds ir konsultāciju rezultāts, tas ir, vai valsts apkopo datus par to, cik gadījumos pacientiem ieteikts turpināt pašnovērošanos, cik gadījumos viņi nosūtīti uz konsultāciju pie ģimenes ārsta un cik gadījumos ieteikts nedarīt neko. Jautājām arī kādi motīvi bijuši gadījumos, kas NMPD sazvanījušais cilvēks savienots ar Ģimenes ārstu konsultatīvo telefonu, un vai ir apkopota informācija, kāds bijis šādu konsultāciju rezultāts.

Lūdzām NMPD sniegt informāciju ne tikai par gadījumiem, kad dienesta brigāde pēc zvana saņemšanas devusies uz pacienta mājām saņemt analīžu rezultātus, bet arī par to, cik no kopējiem reģistrētajiem zvaniem ir tādi, kuros ir pacients vai viņa tuvinieks informējis par "Covid-19" līdzīgiem simptomiem un lūdzis ierasties NMPD, lai veiktu analīzes, bet viņam atteikts. Lūdzām informēt arī par to, vai ir veikta jebkāda uzskaite par to, cik ilgā laikā pēc pacienta zvana NMPD brigādes vai Centrālās laboratorijas darbinieki ieradušās analīžu paņemšanai.

Uz šiem jautājumiem svētdien 15. martā saņēmām atbildi, ka "lai šādu informāciju apkopotu, jāatver vaļā katra elektroniskā izsaukumu karte un jāanalizē tajā fiksētā informācija. Tas ir izdarāms, bet laikā, kad visi resursi maksimāli mobilizēti, lai sniegtu palīdzību un mazinātu slimības izplatību, nebūtu mērķtiecīgi un samērīgi.". Dienesta pārstāvji gan norādīja, ka "to, kādus datus papildus jau iedotajiem, varam apkopot un sagatavot, varam izvērtēt darba dienā," norādot, ka izvērtēt to varētu pirmdien.

Pirmdien, 16. martā atbildi tā arī nesaņēmām. 17. marta vēlu vakarā saņēmām atteikumu. "Ņemot vērā NMPD resursu maksimālu koncentrēšanu uz palīdzības sniegšanu un darba organizēšanu ārkārtas režīmā, datus, kas prasa papildus laika un cilvēku resursus, šobrīd nevaram gatavot," norādīja NMPD.

NMPD gan ir atjauninājis iepriekš izsniegto statistiku, un tā rāda, ka Latvijā veikto "Covid-19" analīžu skaitam būtisks "pīķis" bijis 17. martā, jeb dienu pēc tam, kad tika slēgta starptautiskā pasažieru satiksme. Dienu pirms tam ar "airBaltic" rīkotajiem papildreisus ārzemēs esošie Latvijas valstspiederīgie masveidā atgriezās Latvijā, un daudzi no viņiem tika testēti turpat lidostā.

Jāpiebilst, ka NMPD neapkopo datus par tām valsts apmaksātajām "Covid-19" analīzēm, kas nodotas E. Gulbja laboratorijā. Kopumā līdz 19. martam NMPD bija ievācis 3014 analīzes, kamēr Slimību profilakses un kontroles centrs ziņo, ka līdz 20. marta rītam Latvijā kopā bija veiktas 3205 "Covid-19" analīzes, apstiprinot 111 saslimšanas gadījumus.

Tāpat jānorāda, ka kopējie dati par analīzēm šobrīd krietni atpaliek no 1600 jeb Veselības ministrijas aprēķinātā maksimālā "Covid-19" analīžu skaita, ko Latvijā varētu veikt diennaktī. Par to varat lasīt šeit.