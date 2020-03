Vai Sēlijai un Ikšķilei būt, Skulte – Limbažos vai Saulkrastos, Strenči – Valkā vai Valmierā: kāpēc ATR maina novadus?

Kaut Administratīvi teritoriālo reformu (ATR) par nepieciešamu uzskata daudzās pašvaldībās, netrūkst arī tādu, kuru iedzīvotāji ir nemierā ar topošo novadu karti. Dusmīgākie novadnieki vakar diskusijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" pauda pārliecību, ka viņu vēlmes Saeima neņem vērā, nevis valsts kopējā labuma vai ekonomisku aprēķinu vārdā, bet gan tīri politisku apsvērumu dēļ.

Patlaban Latvijā ir 110 novadi un deviņas republikas nozīmes pilsētas. ATR ietvaros paredzēts to skaitu samazināt līdz 40 pašvaldībām, jo daudzi pašreizējie novadi ir pārāk mazi. Tas gan raisījis niknu pretestību no atsevišķu novadu iedzīvotājiem, kuri šodien rīko arī protesta akciju pie Saeimas. Kā norāda protesta organizatori, akciju atbalsta 40 pašvaldības, no kurām aktīvi iesaistās 30 vietvaras. Paralēli vairākās vietās uz šosejām izbraukušas Smagās lauksaimniecības tehnikas kolonnas.

Vairāku skaļāk iebilstošo novadi iedzīvotāji arī bija pārstāvēti diskusijā "Delfi TV ar Jāni Domburu". Valkai pievienoties negribošo Strenču novadu pārstāvēja Jānis Siliņš - šajā novadā jau vakar notika protesta akcija bloķējot Strenču tranzīta ielu. Savukārt Ikšķiles novads īpašs ar to, ka pret ATR sāka protestēt jau pirms bija publiskota jaunā novadu karte - protestētājus pret Ikšķiles novada iekļaušanu Ogres novadā diskusija pārstāvēja uzņēmējs Kārlis Šēnhofs. Tikmēr ideja veidot atsevišķu Saulkrastu novadu, pievienojot tam arī Skultes teritoriju īpaša ar to, ka nebija iekļauta sākotnējos reformas plānos - tā "piedzima" tikai Saeimā. Pret šo plānu iebilstošos iedzīvotājus diskusijā pārstāvēja uzņēmējs Andrejs Babrāns. Kaut Saeima atbalstīja Nacionālās apvienības iniciatīvu veidot Saulkrastu novadu, tikpat dzirdīgas ausis parlamentā neatrada virkne Zemgales pašvaldību, kuras gribēja apvienoties Sēlijas novadā. Šo pašvaldību iedzīvotāju argumentus disksuijā izklāstīja Jaunjelgavas Kultūras veicināšanas biedrības vadītāja Vaira Lejniece,

Diskusijā piedalījās arī trīs deputāti no Saeimā par ATR atbildīgās komisijas - komisijas priekšsēdētājs Artūrs Toms Plešs (AP), deputāts Jānis Dombrava (NA) un opozīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienības pārstāvis Viktors Valainis.

