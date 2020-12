Piektdien, 18. decembrī "Delfi TV ar Jāni Domburu" tiešraidē "Kas un kā plāno un organizē cīņu ar Covid-19 Latvijā?" atbildes uz jautājumiem sniedza Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis un Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs Kaspars Druvaskalns.

Jau ziņots, ka 17. decembrī valdība pieņēma kārtējos jaunos drošības pasākumus Covid-19 izplatības samazināšanai. Daļa no tiem stājas spēkā no 19., daļa no 21. decembra un būs spēkā līdz 11. janvārim. Paredzēti jauni ierobežojumi gan tirdzniecībai, gan sporta un kultūras un izglītības aktivitātēm. Valdība arī noteikusi, ka ikvienam, kura darba specifika to ļauj, jāstrādā no mājām.

Citskovskis vada šovasar izveidoto Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupu, kurā dažādu iestāžu ierēdņi un eksperti spriež par to, kā nodrošināt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma īstenošanu, un koordinē dažādu iestāžu sadarbību šajā jomā. Savukārt Druvaskalns atbild par Krīzes vadības padomes sekretariāta darbu. Pašu padomi vada premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV).

Piedāvājam noskatīties raidījuma spilgtākās epizodes:

Veikalnieki savu darba laiku pagājušonedēļ pagarināja paši. Valdība viņus nebija aicinājusi to darīt – 9:41.

Citskovskis atsaucās uz gluži svaigas sabiedriskās domas aptaujas datiem, kas liecinot – sabiedrība attieksmē pret Covid-19 dēļ noteiktajiem ierobežojumiem esot sadalījusies trīs līdzīga izmēra daļās – 24:54.

Krīzes menedžeri atzina, ka vasarā bijusi kļūdaina pieeja vienlaikus atcelt dažādus ierobežojumus, jo tas apgrūtinājis to efektivitātes izvērtēšanu – 29:20.

Rudenī izmantotā pieeja – ierobežojumus noteikt atsevišķās pašvaldībās – bijusi daļēji veiksmīga. Vienā tā darbojusies, otrā – izgāzusies – 37:00

Iepriekš daudz apspriestais lēmums rudenī atļaut strādāt frizieriem, bet liegt citu skaistumkopšanas pakalpojumu darbu, esot bijis pamatots konkrētos higiēnas apsvērumos – 42:40.

Ierobežojumu plānotāji arī skaidroja, kādēļ kāzas tagad ir aizliegtas, bet bēres nav – 46:56.

Viņiem nācās arī taisnoties, kādēļ "karantīnas viesnīcas" Latvijā varētu parādīties tikai janvārī – 51:58.

Druvaskalns atzina, ka valdības īstenotā krīzes komunikācija joprojām nav tik laba, kā vajadzētu, tomēr šobrīd esot labāk nekā agrāk rudenī – 53:11.

Viņš arī skaidroja, kādus ierobežojumus cīņai ar Covid-19 uzliek fakts, ka Latvija ir demokrātiska valsts – 01:03:47.

Citskovskis norādīja, ka krīzi varam pārvarēt tikai visi kopā, kamēr Druvaskalns uzsvēra – nepieciešams arī "ģenerālis", kas šo cīņu vada – 01:22:19.