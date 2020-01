Valsts kontroliere Elita Krūmiņa, kuras pilnvaru termiņš noslēgsies nākamā gada janvārī, sev konkrētu pēcteci nav noskatījusi, bet uzskata, ka tam jābūt cilvēkam ar augstām morāles un ētikas vērtībām. Tikmēr viņa pati gatavojas turpināt strādāt arī pēc karjeras Valsts kontrolē un neizslēdz pievēršanos politikai. To Krūmiņa pavēstīja intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu".

Valsts kontrolieres amatam Krūmiņu ieteica viņas priekšgājēja augstajā amatā Inguna Sudraba, kura pati pēc ierēdņa karjeras beigām iesaistījās politikā, dibinot partiju "No sirds Latvijai". Jautāta, vai viņa varētu sekot Sudrabas piemēram, Krūmiņa atzina, ka izslēgt nevar neko. "Šobrīd es zinu, ka strādāšu pēc tam, kad beigšu pildīt kontroliera amatu, jo iztikas līdzekļus man vajadzēs un līdz pensijai man vēl ir gana ilgi. To, kur es strādāšu es šobrīd nevaru pateikt. Šobrīd neizteikšu nekādus absolūtus noliegums, nekādas absolūti piekrišanas, jo bieži vien tā gadās, ka tad kad tu tā pilnīgi konkrēti kaut ko noliedz, pēkšņi tu to sāc darīt," viņa sprieda.

Jāpiebilst, ka Krūmiņa vada Valsts kontroli kopš 2013. gada, kad šajā amatā tika iecelta pēc Sudrabas ieteikuma. Līdz tam viņa bija Valsts kontroles padomes locekle un departamenta direktore. Valsts kontrolē Krūmiņa strādā kopš 2005. gada, bet viņas pēdējā darba vieta pirms tam bijusi "Parex banka". Uz otru pilnvaru termiņu viņa tika iecelta 2017. gada janvārī, kas noslēgsies 2021. gada janvārī. Valsts kontroliera amatu viens un tas pats cilvēks nedrīkst ieņemt ilgāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Savukārt jautāta, vai sekojusi Sudrabas piemēram arī tādā ziņā, ka jau izvēlējusies un sākusi apmācīt savu vēlamo pēcteci valsts kontroliera amatā, Krūmiņa atbildēja noliedzoši. Viņa gan atzina, ka Valsts kontroles padomē esot profesionāli un cienījami cilvēki, kurus varētu redzēt šajā amatā. "Protams, ir jābūt profesionālai pieredzei publiskajā sektorā, audita pieredzei. Ir jābūt morāles un ētikas vērtībām gana augstām. Manuprāt, būtu jābūt arī pieredzei starptautiskajā sadarbībā, jo šajā virzienā Valsts kontrole ļoti aktīvi darbojas un respekts, kas ir, būtu saglabājams," Krūmiņa uzskaitīja sava pēcteča vēlamās īpašības, norādot, ka vienkārši jāmeklē cilvēks, kurš tām atbilst.

