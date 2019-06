"Politiskā krīze ir tikai tortītes virskārta. Apakšā ir ārkārtīgi dziļa saimnieciska krīze Rīgā," diskusijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" pauda Rīgas domes opozīcijā esošās Jaunās konservatīvās partijas frakcijas priekšsēdētājs Jānis Ozols. Viņš norādīja, ka daudz dziļāka par politisko esot saimnieciskā krīze galvaspilsētā, kas saistīta arī ar korupciju. Mērs Dainis Turlais (GKR) gan aicināja opozicionārus nepārspīlēt iespējamās korupcijas apmērus Rīgas pašvaldībā, paredzot, ka Latvijas valstij drīzumā varētu nākties atvainoties čehu autoražotāja "Škoda" priekšā. Piedāvājam noskatīties spilgtākos brīžus no diskusijas par situāciju Rīgas domē.

Pēc Nila Ušakova (Saskaņa) un Andra Amerika (GKR) ievēlēšanas Eiropas Parlamentā partija "Gods Kalpot Rīgai" paziņoja, ka nākamajam Rīgas mēram jānāk no tās biedru rindām. Mēra amatā koalīcija vienoti iecēla Turlo (GKR), bet pirms plānotajām jauna vicemēra vēlēšanām "Saskaņas" frakcija negaidīti sašķēlās – no tās "par rupjiem pārkāpumiem" tika izslēgti četri deputāti, atstājot domes valdošajai koalīcijai tikai 28 no 60 deputātu balsīm.

Kā vēstīts, kopš tā laika notiekošās starppartiju pārrunas vēl nav ļāvušas nonākt līdz skaidrībai, kāda varētu būt Rīgas domes politiskā nākotne – vai iespējama jauna koalīcija vai nepieciešamas ārkārtas vēlēšanas.

"Delfi TV ar Jāni Domburu" diskusijā par situāciju domē "Gods Kalpot Rīgai" pārstāvēja Turlais, bet visas pārējās partijas – to Rīgas domes frakciju vadītāji. "Saskaņas" frakciju – Anna Vladova, Jaunās konservatīvās partijas frakciju – Ozols, "Latvijas attīstībai" frakciju – Viesturs Zeps, Nacionālās apvienības frakciju – Nauris Puntulis, "Vienotības" frakciju – Vilnis Ķirsis, bet jaunizveidoto "Neatkarīgo deputātu frakciju" – Valērijs Petrovs.

Jau vēstīts, ka diskusijā domes opozīcijas partijas solīja jau tuvākajā laikā savākt nepieciešamos parakstus sēdes sasaukšanai par neuzticības izteikšanu mēram Turlajam. Tomēr no politiķu teiktā bija saprotams, ka pirmajā piegājienā Turlo gāzt neizdosies.

Ziņojām arī, ka diskusijas ietvaros savstarpējiem pārmetumiem apmainījās domes "Saskaņas" frakcija un no tās izslēgtie deputāti. "Saskaņas" frakcijas vadītāja Vladova izslēgto deputātu rīcību atzina par nodevību, ko nevar piedot, savukārt no partijas izslēgtais Petrovs bijušajiem kolēģiem pārmeta iekšējās demokrātijas trūkumu.