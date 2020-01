Šodien diskusijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" biedrības "VEFRESH" vadītājs Viesturs Celmiņš izteica gatavību ķēdēties pie kokiem, lai apturētu to izciršanu bijušā velotreka "Marss" teritorijā, kur iecerēts celt jauno Valsts drošības dienesta (VDD) ēku. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) turpretī uzstāja – ja ar 15 000 parakstu pietiktu, lai apturētu nacionālās drošības projektu, tas būtu "super" Krievijai un grautu Latvijas reputāciju.

Jau ziņots, ka pēdējās nedēļās plašu rezonansi raisījuši plāni Rīgā, Brīvības gatvē 207 celt jaunu ēku VDD vajadzībām. Dienests paziņojis, ka projektā ieguldīti vairāki miljoni eiro un tā apturēšana būtu pretrunā ar valsts drošības interesēm. Tikmēr pret ieceri iestājas vairākas Teikas apkaimes biedrības, kuras neilgā laikā savākušas jau vairāk nekā 15 500 parakstus "lai nepieļautu vairāku desmitu ilggadīgu koku izciršanu un atjaunotu publisku zaļo zonu bijušajā velotreka "Marss" teritorijā".

Teikas apkaimes biedrības vadītāja Selīna Vancāne diskusijā pauda pārliecību, ka valstij būtu jāatzīst kļūdas, tostarp, ka tā, ieguldot līdzekļus VDD ēkas projektā, nav apzinājusies risku, ka tas var izraisīt sabiedrības pretestību. "Vajadzētu mainīt plānošanu un apzināties, ka apkaimju biedrībām ir spēks un tas ir jāņem vērā un jārespektē arī turpmāk. Ne velti ir tādas neighbourhood (apkaimes – red.) māmiņas, kas dzīvo apkaimē un ir gatavas cīnīties par visu. Nenovērtējiet viņas par zemu!" aicināja Vancāne.

Celmiņš savukārt norādīja, ka starp aktīvistu galvenajām prasībām šobrīd ir moratorijs koku ciršanai. "Moratorijs, ka kokus pa nakti neizcērt, ka mums nav jāfilmē, jāpieķēdējas," viņš skaidroja. Uz precizējošu jautājumu, vai tas nozīmē, ka aktīvisti ir gatavi pieķēdēties pie kokiem, lai novērstu to ciršanu, Celmiņš atbildēja: "Protams!" Viņš uzsvēra, ka ar arī saņemot valsts iestāžu atteikumu, apkaimes biedrību aktivitātes neapstāšoties.

Ģirģens tikmēr atkārtoja jau iepriekš paustos argumentus, ka ēkas projektā ieguldīti vairāki miljoni eiro, tās pārcelšana uz citu adresi nozīmētu šīs naudas norakstīšanu un ēkas projektu iesaldētu uz vairākiem gadiem. Viņš arī atgādināja, ka valsts plāni celt šajā zemesgabalā ēku ir jau vairāk nekā desmit gadus veci – iepriekš tur plānota Rīgas apgabaltiesas ēka un tolaik apspriešana un plānošana bijusi publiska. "Būtiskākais arguments – un tagad iedomājaties no valsts drošības viedokļa – ja 15 000 paraksti ir pietiekami, lai apturētu jebkādu nacionālās drošības objektu, kas ir īstenībā no Krievijas puses vai no citurienes super, tad īstenībā kāda mums reputācija kā valstij?" ironiski aplaudējot, norādīja ministrs.

Jāpiebilst, ka 15 500 pilsoņu parakstītais iesniegums šobrīd ir nonācis Saeimā, kur gaida izskatīšanu, tomēr vairāku valsts augstāko amatpersonu izteikumi liecina, ka VDD ēkas celtniecības plāni mainīti netiks.

