Video: Ko gaidīt no nākamā prezidenta? Jansona un Levita viedokļu salīdzinājums

"Jānotiek brīnumam, lai mani ievēlētu," tā par savām iespējām nokļūt Valsts prezidenta amatā saka viens no oficiālajiem kandidātiem Juris Jansons. Viesojoties "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā, viņš pauda atbalstu savam konkurentam Egilam Levitam, norādot, ka nav pret viņu, bet ir arī par sevi. Jau pavisam drīz Latvija tiks pie jauna prezidenta, taču, kāds ir šobrīd oficiāli izvirzīto kandidātu redzējums par Latvijas nākotni sabiedrībai būtiskos jautājumos? Lai to noskaidrotu, Delfi piedāvā īsu video fragmentu salīdzinājumu no Jansona un Levita intervijām, kurās Domburs abiem devis iespēju paust nostāju dažādos aktuālos tematos.

Delfi jau ziņoja, ka kopš 9.maija tiesībsargs Jansons ir oficiāls Valsts prezidenta amata kandidāts, taču plāna, kā cīnīties par politiķu balsīm, viņam nav. Kad 2016. gadā notika balsojums par viņa atstāšanu tiesībsarga amatā uz otro termiņu, partija Saskaņa viņu neatbalstīja. Skaidru pozīciju, ko atbalstīs šā gada prezidenta vēlēšanās, partija nav paudusi. Jautāts, vai redz, ka Saskaņa varētu balsot par viņa nokļūšanu valsts vadītāja amatā, Jansons nosaka: "Domāju, ka viss kas var būt". Tāpat viņš uzskata, ka Saskaņa esot maiinījusies.

Pirmais piedāvājums Jansonam kļūt par prezidenta amata kandidātu nāca trešdien, 8. maijā, jeb dienu pirms oficiālās izvirzīšanas. "Man piezvanīja Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) frakcijas priekšsēdētājs Uldis Augulis un piedāvāja, vai esmu gatavs piekrist būt par kandidātu, jo valdē tiek apspriesti šie jautājumi. Es ātri teicu, ka jā – gandrīz uzreiz," atceras Jansons.

