Video: Petraviču uzņēmumā saņēmu aplokšņu algu — apliecina bijušais SIA 'Monēta' darbinieks

Kopš janvāra, kad labklājības ministres amatam izvirzīja un vēlāk apstiprināja Saeimas deputāti Ramonu Petraviču ("KPV LV"), ir saglabājusies šaubu ēna par to, ka uzņēmumā SIA "Monēta", kurā Petraviča vadīja finanses, ilgstoši maksātas "aplokšņu algas". Delfi jau vairākkārt ziņoja par šo jautājumu, tai skaitā publicējot darbinieku, kuri vēlējas saglabāt anonimitāti, liecības. Sarunai "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā piekrita arī bijušais uzņēmuma darbinieks Dainis Prātiņš, kurš bez anonimitātes apliecina — no Petravičiem saņēmis aplokšņu algu.

SIA "Monēta", kas pieder labklājības ministres vīram Aleksandram Petravičam, pamatdarbība ir mazumtirdzniecība un transporta pakalpojumi. Prātiņš savulaik strādājis kompānijas transporta atzarā, pildot šofera pienākumus. Viņu atklāti runāt par to, ka šai uzņēmumā saņēmis aplokšņu algu, pamudinājusi Petravičas nonākšana ministres amatā un, kā viņš pat saka, meli "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā, kurā, tolaik vēl ministra amata kandidāte, viesojās janvārī. Prātiņam nav skaidrs, kā "ar šādu reputāciju viņa nokļuvusi tik tālu", šoferis uzskata, ka Petravičai nav jāpaliek amatā, jo tā "ir naudas zagšana valstij un cilvēkam".

Bijušais darbinieks neatminas konkrētu laikaposmu, kad bija darba attiecībās ar SIA "Monēta", taču kā Delfi apliecina Valsts ieņēmumu dienests (VID) — Prātiņš tur strādāja no 2013.gada 12.augusta līdz 2013.gada 27.decembrim. Taujāts, kāpēc aizgāja no darba, šoferis stāsta, ka bija jau "zolīds, pieklājīgs vecums, ir laiks domāt par slimības lapām, pensijām un tā tālāk". Viņš sākotnēji lūdzis kompānijas īpašnieku Petraviču mainīt algu politiku un maksāt visus nodokļus, taču no priekšnieka puses sekojusi aizbildināšanās, ka par to varēs parunāt citu dienu. Konkrētā diena gan tā arī nekad nepienāca.

Prātiņš atminas, ka minimālā alga jeb oficiālā atalgojuma daļa tika pārskaitīta uz bankas kontu, bet pārējo summu "saņēmu vai garāžā vai uz ceļa". Tā esot bijusi "atstrādāta" shēma, lai naudu nodotu bez lieciniekiem. Kad tikušies ar priekšnieku, mašīnā blakus sēdējusi arī tagadējā labklājības ministre Petraviča, tāpēc šoferis secina, ka viņa par notiekošo bija informēta. Prātiņš ir drošs, ka šādi atalgojumu saņēma arī pārējie šoferi, to viņš sapratis no sarunām ar kolēģiem.

Prātiņš nu strādā citā pārvadājumu firmā, kur par viņu no pilnas summas tiek maksāti visi likumā noteiktie nodokļi. Uz raidījuma vadītāja piebildi par to, ka tad jau šāds bizness var pastāvēt, arī nemaksājot aplokšņu algas, Prātiņš atbild: "Var gan, bet tad laikam ar X5 BMW nevar braukt." Viņaprāt, Petraviču ģimene šādi rīkojas alkatības vadīti. Turklāt šoferis zina teikt, ka aplokšņu algu maksāšana nav sens un aizmirsts netikums, tāda politika SIA "Monēta" pavisam noteikti valdīja arī pirms pusotra gada. "Beļģijā vai Holandē satiku vienu "Monētas" šoferi, padzērām kafiju, uzpildījāmies, pajautāju, kā Sašam, kā šur-tur, kā ar naudām. Viņš saka — Daini, kā bija tad, tas vilciens ar tādu pašu ātrumu iet, nekas tur nav mainījies. Nekas," stāsta Prātiņš. Viņš gan pieļauj, ka tagad, kad jautājums plaši izskanējis medijos, situācija varētu būt mainījusies.

Prātiņš sevi par drosminieku nesauc, taču uzsver, ka darbinieki atklāti runāt par aplokšņu algām SIA "Monēta" nevēlas, jo baidās. "Es neesmu politiķis, bet galvenā atbildība tomēr jāuzņemas Krišjānim Kariņam (JV)," pārliecināts šoferis, kurš piebilst, ka šeit ir darbs arī VID.

Atzīmējam, ka atšķirīgi no citiem raidījumiem šis tapis ierakstā, nevis tiešraidē, jo "Delfi", lai pārliecinātos, ka Prātiņš tiešām bijis SIA "Monēta" darbinieks, gaidīja apstiprinājumu no VID, kuru saņēma vakar pēcpusdienā.