"Nav pārliecības, ka no astoņiem EP deputātiem visi strādā Latvijas labā," saka viens no "Jaunās Vienotības" Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu saraksta līderiem Valdis Dombrovskis. Piedāvājam apskatīt būtiskākos fragmentus no "Jaunās Vienotības" pārstāvju teiktā, viesojoties "DELFI TV ar Jāni Domburu" studijā.

Delfi jau ziņoja, ka nesens virsraksts žurnālā "Privātā Dzīve", kuru papildina Sandras Kalnietes bildes, vēsta — "Sadedzina kolorādo kleitu". Plašu ažiotāžu izraisījušais notikums ir daļa no viņas privātās kampaņas, viesojoties "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā, atzina viņas partijas biedri. Vai šāda rīcība uzskatāma par pareizu, viņi gan nekomentēja.

EP vēlēšanas notiks 25. maijā.

