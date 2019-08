VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) no Jaunā Rīgas teātra (JRT) rekonstrukcijas projektā iesaistītajiem būvniekiem grasās gan atprasīt vairāk nekā divus miljonus eiro lielo avansu, gan piedzīt no viņiem līgumsodu 2,3 miljonu eiro apjomā. Tā VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica pauda diskusijā "Delfi TV ar Jāni Domburu". Tikmēr būvfirmas "ReRe grupa" valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš pauda cerību, ka izdosies panākt ar pasūtītājiem izlīgumu, bet pretējā gadījumā būvnieki esot gatavi "cīnīties līdz pēdējam".

Līgums par JRT rekonstrukciju noslēgts par 20,99 miljoniem eiro, un 10% no šīs summas būvniekiem tika izmaksāti avansā. Līdz darbu apturēšanai gan bija pabeigti tikai 3% no plānotā, tādēļ VNĪ grasās lielāko daļu no avansā izmaksātās summas no būvniekiem atprasīt. Papildus šai summai VNĪ centīsies piedzīt līgumsodu 2,3 miljonu eiro apjomā, kā arī pieprasīs kompensēt radītos zaudējumus. "Tad, kad novērsīsim kaimiņu ēkas bojājumus, tad mēs šo te piestādīsim būvniekiem," norādīja Grušekvica.

Jāatgādina, ka būvdarbi tika apturēti pēc tam, kad, dzenot pāļus jaunās JRT ēkas pamatiem, radās bojājumi blakus esošajās Ģertrūdes ielas ēkās.

Gruškevica norādīja, ka atgūtos līdzekļus VNĪ grasās izmantot, lai finansētu jaunu iepirkumu par JRT rekonstrukciju. Viņa atzina, ka tajā paredzams sadārdzinājums, tostarp citai pāļu dzīšanas tehnoloģijai, tomēr cik ļoti jaunā projekta izmaksas pārsniegs sākotnēji plānotos 20,99 miljonus eiro, VNĪ pārstāve nevarēja nosaukt, jo jaunā tāme vēl tikai tiek gatavota.

Āboltiņš-Āboliņš, to komentējot, apgalvoja: "Viņi uz mūsu rēķina vienkārši grib dabūt naudu priekš cita būvnieka." Diskusijas gaitā viņš vairākkārt norādīja, ka būvnieki vēl cer uz izlīgumu ar pasūtītājiem, bet ir gatavi tiesai, un jau gatavo tai dokumentus. Kāds tieši būs būvnieku prasības saturs viņš gan neatklāja, vien norādot, ka uzskata līguma uzteikumu par pretlikumīgu. Jautāts, vai pieļauj, ka darbus varētu pabeigt arī cita būvfirma, viņš atbildēja: "Mēs cīnīsimies līdz pēdējam."

Jāpiebilst, ka saskaņā ar VNĪ sniegto informāciju, būtiski lielākas izmaksas par sākotnēji plānotajām būtu arī turpinot pašreizējo projektu, jo būvnieki prasījuši pagarināt JRT rekonstrukcijas darbu termiņu par deviņiem mēnešiem. Mutiskās pārrunās esot nosauktas 'inidikatīvas' summas, cik liels šis sadārdzinājums varētu būt. Lielākais sadārdzinājums – 2,5 miljoni eiro – rastos nomainot pāļu dzīšanas tehnoloģiju. "Un tad ik pa laikam nāk kaut kādi citi darbiņi, kur arī ir. Šobrīd mēs tā uz trīs miljoniem esam 'iegriezuši balli'," norādīja Gruškevica

Būvnieki gan to nosauca par VNĪ pieņēmumu, jo precīzu summu nosaukt šobrīd nevarot. Āboltiņš-Āboliņš norādīja, ka liela daļa no sadārdzinājuma summas turklāt būtu nevis būvniecības izmaksas, bet gan, piemēram, apdrošināšana un maksa par Lāčplēša ielas aizņemšanu.

