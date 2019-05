Pēc vēlēšanām jaunajam Eiropas Parlamentam būs jāapstiprina Eiropas Komisijas (EK) sastāvs. Latviju šajā sasaukumā EK pārstāvēja Valdis Dombrovskis, kurš ieņēma viceprezidenta amatu. "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā atklājās, ka ne visām partijām šobrīd ir kandidāti, kurus vēlas virzīt šim amatam.

"Attīstībai/Par!" pārstāvis Ivars Ījabs norādīja, ka par komisāru jāvienojas Latvijas valdībai, un viņa partija ir viena no koalīcijas partijām. Neskatoties uz to, ka juridiski lēmumu vienpersoniski var pieņemt premjers, tam būtu jābūt kopējam lēmumam, viņš skaidroja, piebilstot, ka atbalstīs to kandidātu, par kuru lems valdība.

Roberts Zīle (NA) uzskata, ka komisāram jānāk no tās koalīcijas partijas, kura EP vēlēšanās iegūs vislielāko vēlētāju atbalstu. Ja tā būs "Nacionālā apvienība", tad Zīle izvirzīs savu kandidatūru.

Dana Reizniece-Ozola uzslavēja Dombrovska līdz šim paveikto, un norādīja, ka, ņemot vērā viņa uzlikto kvalitātes latiņu, nākamajam esot jābūt vismaz tikpat spēcīgam. Viņa nepiekrita uzskatam, ka komisārs vai komisāre jāizvēlas koalīcijai, konkurencei esot jābūt plašākai.

Miroslavs Mitrofanovs (LKS) uzskata, ka viņa EP politiskajai grupai šajās vēlēšanās sekmēsies vislabāk, tāpēc viņš ir atvērts sarunām ar Latvijas valdību, lai atbalstītu mūsu kandidātu.

Gatis Eglītis (JKP) atklāja, ka visdrīzāk partijai būs vairāki kandidāti uz šo amatu, bet visu izšķiršot vēlēšanu rezultāti.

Partijas "Progresīvie" saraksta līdere Gunta Anča paskaidroja, ka viņas partija nav valdībā, tāpēc viņai grūti spriest par šiem jautājumiem. Anča gan uzsvēra, ka ir satikusi daudzus komisārus un ir svarīgi runāt par kritērijiem, proti, komisāram ir jābūt cilvēkam, kurš saprot situāciju savā valstī un perfekti pārzina savu jomu.

Andris Ameriks (Saskaņa) norādīja, ka partija, esot opozīcijā, nevar ietekmēt premjera viedokli. Viņš arīdzan uzslavēja Dombrovski, kurš esot čakli strādājis Latvijas labā, bet "vienmēr jau vajag pamainīt".

Dombrovskis (JV) piekrita kolēģu paustajam, ka šis jautājums ir premjera pārziņā, neesot arī noslēpums, ka "Jaunā Vienotība" komisāra amatam izvirzījusi viņa kandidatūru. "Ja tāda iespēja būs, es esmu gatavs turpināt darbu," rezumēja politiķis.

EK ir politiski neatkarīga ES izpildiestāde. Tā ir vienīgā iestāde, kas ir atbildīga par jaunu Eiropas tiesību aktu priekšlikumu izstrādi. Tā īsteno EP un ES Padomes lēmumus.

Politisko vadību nodrošina 28 komisāru komanda, pa vienam no katras ES dalībvalsts. Pašreizējās EK pilnvaru laiks ir līdz 2019. gada 31. oktobrim.