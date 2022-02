Ērti nopirkt, ērti atgriezt: kā darbojas depozīta pieņemšanas punkti

No šī gada 1. februāra iedzīvotājiem ir iespēja nodot tukšos depozīta iepakojumus kādā no ~1400 depozīta punktiem visā Latvijā. Aptuveni puse no tiem ir automātiskie depozīta punkti, kur iepakojumu var nodot taromātos, bet vēl nepilni 700 ir manuālie depozīta punkti, kur iepakojumu pieņem veikala pārdevējs. Kā darbojas šie depozīta punkti un kas jāņem vērā, dodoties nodot tukšos depozīta iepakojumus?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Veikali – depozīta sistēmas infrastruktūras balsts

Depozīta sistēmas pamatprincips, kas sevi veiksmīgi pierādījis gan kaimiņvalstīs, gan arī pasaulē, uzsver tirdzniecības vietu lomu ērta un patīkama depozīta iepakojumu nodošanas procesa nodrošināšanā jeb "ērti nopirkt un ērti atgriezt". Tas nozīmē, ka, iegādājoties dzērienu depozīta iepakojumā, pircējs tukšo iepakojumu vēlāk var nodot atpakaļ turpat veikalā. Būtiski, ka tukšo iepakojumu var atgriezt jebkurā depozīta punktā neatkarīgi no tā, kurā tirdzniecības vietā konkrētais depozīta produkts ir iegādāts. Interaktīvā depozīta pieņemšanas punktu karte pieejama www.depozitapunkts.lv, sadaļā "Kur nodot?".

Depozīta sistēmā var nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) iepakojumus, kuros iepildīti bezalkoholiskie, visa veida alus un citi alkoholiskie (līdz 6%) dzērieni, bet pats iepakojums ir marķēts ar Latvijas depozīta zīmi. Nodotais iepakojums tiks pieņemts tikai tādā gadījumā, ja tas būs iztukšots un nesaplacināts, savukārt uz iepakojuma etiķetes atradīsies un būs skaidri nolasāma depozīta zīme un svītrkods.

Depozīta iepakojuma nodošana taromātā

Lai nodotu tukšo depozīta iepakojumu taromātā, iepakojumu jāievieto tajā ar apakšējo daļu pa priekšu. Ja plānots nodot vairākus iepakojumus, tie jāievieto taromātā pa vienam. Kad visi līdzi paņemtie depozīta iepakojumi ir nodoti, pircējam jāspiež uz ekrānā redzamās pogas, lai pabeigtu darbību un saņemtu depozīta kuponu par nodotajām iepakojuma vienībām – 0,10 eiro par vienību. Pirmajā iepakojumu nodošanas reizē iesakām rūpīgi sekot līdzi instrukcijām uz ekrāna, kas pieejamas gan latviešu, gan krievu un angļu valodā.

Saņemtais depozīta kupons izmantojams kā maksāšanas līdzeklis jebkādu veikalā pieejamo preču iegādei. Kuponu varēs izmantot pirkuma apmaksai kuponā norādītajā veikalā, taču katrai tirdzniecības vietai ir iespēja lemt par papildu kupona izmantošanas iespējām, piemēram, sniegt iespēju atprečot kuponu pret skaidru naudu vai izmantot kuponu pirkuma apmaksai visa veikalu tīkla ietvaros. Tirdzniecības vietas savus pircējus par to informēs atsevišķi.

Depozīta iepakojuma nodošana manuālajā depozīta punktā

Lai nodotu tukšo depozīta iepakojumu manuāli, pircējam jāvēršas pie veikala pārdevēja. Pārdevējs pārbaudīs, vai nodotais iepakojums nav būtiski bojāts un uz iepakojuma etiķetes atrodas Latvijas depozīta zīme un nolasāms svītrkods. Ja iepakojums atbildīs šīm prasībām, pārdevējs izdos skaidru naudu par nodotajām iepakojumu vienībām vai noformēs šo summu kā atlaidi pirkumam.

Manuālajos depozīta punktos pircējiem redzamā vietā būs izvietotas uzlīmes ar "Depozīta punkts" logotipu un tekstu "Šeit var nodot tukšo depozīta taru!". Tāpat visos veikalos, kuros depozīta iepakojums nav jāpieņem obligāti, ir pienākums izvietot informāciju par tuvākā depozīta punkta atrašanās vietu un tā darba laiku.

Aktuālā informācija par depozīta sistēmu pieejama mājaslapā www.depozitapunkts.lv, kā arī "Depozīta punkts" "Facebook" un "Instagram" kontos.