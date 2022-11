LIKTA ikgadējā konferencē diskutēs par digitalizācijas nākotni un pasniegs IKT gada balvas

Valsts un privātā sektora uzņēmumu digitalizācija, iedzīvotāju digitālās prasmes, prasmīga digitālo tehnoloģiju pārvaldība un infrastruktūras nozīme aizsardzības kontekstā ir tikai dažas no tēmām, kas tiks skartas Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) ikgadējā konferencē, kas norisināsies 7. decembrī un būs skatāma tiešsaistē arī portālā Delfi.lv. Arī šogad konferencē uzstāsies iedvesmojoši un spoži Latvijas IKT jomas uzņēmēji, politikas veidotāji un sabiedriskie aktīvisti, kopīgiem spēkiem formulējot Latvijas turpmāku attīstību Eiropas Digitālā kompasa ietvaros un veicinot tehnoloģiju efektīvu izmantošanu nākotnes izaicinājumu kontekstā.

LIKTA konferencē "Digital Essentials 2023" eksperti diskutēs par svarīgākajiem izaicinājumiem nākošajā gadā - kā digitalizācija var palīdzēt kļūt konkurētspējīgākiem, efektivizēt procesus un izmaksas, ietaupīt resursus un laiku. Tiks runāts par nepieciešamajām prasmēm un infrastruktūru, uzņēmējdarbības un pārvaldes digitālo transformāciju, īpaši akcentējot drošības aspektus. Latvijas ekonomikas attīstībai Eiropas Savienības aktuālajā finanšu plānošanas periodā ir pieejamas investīcijas vairāk nekā 10 miljardu eiro apmērā, no tiem 600 miljoni eiro tiks novirzīti investīcijām digitālajā jomā. Tieši tāpēc nozarei ir būtiski, ka šie līdzekļi tiek pārdomāti ieguldīti valsts ekonomikas attīstībā, veicinot cilvēkprasmju kāpumu, uzņēmējdarbības izaugsmi, valsts pārvaldes digitalizāciju un infrastruktūras pilnveidošanu.

"Digitālā transformācija ir būtisks process uzņēmējdarbības un valsts ekonomikas attīstības veicināšanā. Lai to realizētu pārdomāti, ir svarīgi gūt izpratni par digitalizācijas mērķiem un to sasniegšanai veicamajiem soļiem. Ir nepieciešams sekmēt iedzīvotāju digitālo pratību, lai spēcinātu viņu konkurētspēju darba tirgū un palīdzētu attīstīties viņu pārstāvētajām organizācijām. Ar izaicinājumiem nākas saskarties uzņēmējiem, kuriem ne tikai jāprot prasmīgi izmantot pieejamās tehnoloģijas biznesa attīstībai, bet arī jāsastopas ar kibertelpas apdraudējumiem. Publiskajā sektorā digitalizācija nāk vienlaikus ar nepieciešamību ikdienas darbu organizēt arvien pārdomātāk un lietotājiem draudzīgāk. Un, visbeidzot – lai arī infrastruktūras jomā paveikts ir daudz, ir nepieciešams to turpināt attīstīt, lai mazinātu digitālo plaisu reģionos un neveidotu potenciālus apdraudējumus nākotnē. LIKTA konference ir lieliska iespēja dažādu nozaru profesionāļiem kopīgi identificēt veicamos darbus, tā paātrinot vispārējo digitālo transformāciju un spēcinot ekonomisko izaugsmi," teic LIKTA prezidente, profesore Signe Bāliņa.

Konferences laikā tiks pasniegta arī ikgadējā IKT nozares balva "Platīna pele", ko šogad piešķirs sešās nominācijās.

Nominācijā "Uzņēmuma digitālā transformācija" mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā finālā iekļuvuši SIA "Gammaplasts" ar veikto ražošanas procesu digitalizāciju, SIA "Autoskola Einšteins" ar savu digitālo transformāciju un SIA "Lursoft IT" ar sankciju risinājumiem – monitoringu un automātisko pārbaudi. Savukārt lielo uzņēmumu kategorijā – SIA "Vidzemes slimnīca" ar balss atpazīšanas sistēmas ieviešanu ārstniecības dokumentācijas digitalizācijā, AS "Sadales tīkls" ar viedo skaitītāju uzstādīšanas programmu un SIA "Tet" ar biznesa atbalsta sistēmu ieviešanu, optimizējot pārdošanas, piegādes un klientu apkalpošanas iespējas.

Nominācijā "Valsts digitālā transformācija" pakalpojumu kategorijā finālā iekļuvuši Valsts ieņēmumu dienests ar elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu "Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem", Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ar Pacientu portālu un Valsts zemes dienests, atverot visas tā rīcībā esošās datu sistēmas. Savukārt sistēmu kategorijā – Valsts kanceleja ar Vienoto tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālu, Būvniecības valsts kontroles birojs ar Aizsargāto lietotāju datu informācijas sistēmu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ar dispečerizācijas risinājuma "Emy" pilnveidošanu un uzturēšanu "Emy Tab Android" lietotnē.

Par labākā E-skolotāja godu finālā sacentīsies Āgenskalna Valsts ģimnāzijas bioloģijas, datorikas un programmēšanas skolotāja Agnese Kramēna-Juzova, Rīgas Juglas vidusskolas kultūras kursu un sociālo zinību skolotājs Ļevs Rusilo un Siguldas pilsētas vidusskolas programmēšanas skolotāja Ance Kancere.

Par Labākās kiberdrošību veicinošās iniciatīvas balvu spēkosies Liepājas pašvaldības organizētais Kiberdrošības simulācijas tests un e-apmācības Liepājas pilsētas pašvaldības darbiniekiem, kā arī Zvērinātu notāru padomes portālā latvijasnotars.lv integrētā sejas atpazīšanas sistēma videokonferences funkcionalitātē.

Balvai "Women for IT – sieviešu iesaistes veicināšana digitālajos darbos un IT nozarē" nominēti SIA "Accenture" ar mācību programmu "SheGoesTech", SIA "Mitigate" ar izaugsmes programmu jaunietēm "Beat IT" un "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle par dalību projektā "Women4IT".

Savukārt speciālbalvai "Veiksmīgākais E-paraksta integrācijas risinājums" nominēti Failiem.lv dokumentu vadības, koplietošanas un e-parakstīšanas sistēma, SIA "Visma Enterprise" izveidotais Visma paraksts klientiem un SIA "Ģeotelpiskie risinājumi" Elektroniskā paraksta "eZīmogs" integrācija uzņēmuma klientu vadības un uzskaites sistēmā.

Konferences tiešraidi būs iespējams vērot LIKTA Facebook, portālā DELFI un LMT Viedtelevīzijā https://viedtelevizija.lv/. Interesenti tiek aicināti reģistrēties konferencei LIKTA mājaslapā https://likta.lv/likta-konference-2022/, tur iespējams iepazīties arī ar pilnu konferences programmu.

Konferences galvenie atbalstītāji – tehnoloģiju uzņēmumi "LMT" un "Tet", partneri "Emergn", Latvijas Digitālās inovācijas centrs, Latvijas valsts meži, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un projekts "Women4IT". Informatīvais atbalstītājs – portāls DELFI.