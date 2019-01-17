Не за всеми комнатными растениями легко ухаживать, но это десятка практически неубиваема и уживется с почти любым ответственным квартиросъемщиком и домовладельцем. Конечно, это не кактусы и они все же требуют чуточку ухода… но самую чуточку, правда. Портал DELFI обобщил советы журнала Better Homes and Gardens и составил список из 10 самых простых в выращивании комнатных растений.