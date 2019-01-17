Не за всеми комнатными растениями легко ухаживать, но это десятка практически неубиваема и уживется с почти любым ответственным квартиросъемщиком и домовладельцем. Конечно, это не кактусы и они все же требуют чуточку ухода… но самую чуточку, правда. Портал DELFI обобщил советы журнала Better Homes and Gardens и составил список из 10 самых простых в выращивании комнатных растений.
Араукария разнолистная (Araucaria heterophylla)
Араукария разнолистная, несмотря на свое "развесистое" название на поверку является чем-то вроде сосны или даже ели. На это намекает второе ее название — Норфолкская сосна. Как и любая "дикая" сосна, араукария требует двух вещей — солнца и влаги. Если дать ей место, в которое падают солнечные лучи, регулярно поливать и не пересушивать воздух кондиционером, она отлично украсит любой интерьер, а в особенности — с деревянной мебелью. И да, на Новый год вы сможете сэкономить на новогодней елке и повесить игрушки прямо на араукарию. Разнолистную.
- 1. 2. Пеперомия (Peperomia spp)
- 2. 3. Девичий виноград триостренный (Cissus rhombifolia)
- 3. 4. Драцена душистая (Dracaena fragrans Massangeana)
- 4. 5. Диффенбахия (Dieffenbachia spp.)
- 5. 6. Сансевиерия (Sansevieria trifasciata Laurentii)
- 6. 7. Филодендрон (Philodendron hederaceum oxycardium)
- 7. 8. Плющ обыкновенный (Hedera helix)
- 8. 9. Замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia)
- 9. 10. Хойя мясистая (Hoya carnosa)