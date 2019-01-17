10 самых простых в выращивании комнатных растений

Delfi Dom Sad
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2. Пеперомия (Peperomia spp)
10 самых простых в выращивании комнатных растений
Foto: Shutterstock

Не за всеми комнатными растениями легко ухаживать, но это десятка практически неубиваема и уживется с почти любым ответственным квартиросъемщиком и домовладельцем. Конечно, это не кактусы и они все же требуют чуточку ухода… но самую чуточку, правда. Портал DELFI обобщил советы журнала Better Homes and Gardens и составил список из 10 самых простых в выращивании комнатных растений.

Араукария разнолистная (Araucaria heterophylla)

Араукария разнолистная, несмотря на свое "развесистое" название на поверку является чем-то вроде сосны или даже ели. На это намекает второе ее название — Норфолкская сосна. Как и любая "дикая" сосна, араукария требует двух вещей — солнца и влаги. Если дать ей место, в которое падают солнечные лучи, регулярно поливать и не пересушивать воздух кондиционером, она отлично украсит любой интерьер, а в особенности — с деревянной мебелью. И да, на Новый год вы сможете сэкономить на новогодней елке и повесить игрушки прямо на араукарию. Разнолистную.

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2. Пеперомия (Peperomia spp)

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Delfi Dom Sad

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