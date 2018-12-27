13 съедобных растений, которые вы можете вырастить в своей крошечной квартирке

Несмотря на то, что у многих есть дачи, у столь же многих дач нет. А есть желание вырастить что-то самому, может быть даже что-то более осмысленное и более съедобное, чем кактус. К счастью, желания имеют тенденцию сбываться. Вот 13 идей. Поскольку расти они будут дома, то многих из них сажать хоть сегодня — для большинства осеннего солнца вполне хватит для дозревания, при условии, что у вас южная сторона, конечно же.

Авокадо

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Все, что надо для выращивания авокадо, это… другой авокадо. Удаляете мякоть, проделываете три дырочки, втыкаете зубочистки и помещаете авокадо в стакан воды так, чтобы он был наполовину в воде. После появления ростков сажаете в почву и ставите туда, где много солнца. Горшок рекомендуется высокий — у авокадо длинные корни.

Пряности

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Базилик, розмарин, мята, имбирь, корица и петрушка — всех их можно выращивать в домашних условиях и делать это без особого труда. Нужно лишь немного солнца и много воды… впрочем, универсального совета нет, каждое растение требует своего подхода. Но вырастить их, "если что" — можно.

Салат

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Еще одно растение, которое исключительно легко вырастить в домашних условиях — это салат. Все, что понадобится, это просторный горшок или контейнер и солнечное место на подоконнике. Ну и семена салата тоже, естественно.

Чеснок

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Из одной большой головки чеснока можно вырастить много-много чеснока. Для этого разделите ее на дольки и посадите их в землю глубиной сантиметров, давая каждой достаточно свободного места. Чеснок относительно неприхотлив и простит даже слегка забывчивого садовода.

Помидоры

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Помидоры капризны — они требуют тепла и солнца, поэтому, если у вас нет под рукой теплицы, придется позаботиться о наличии хотя бы искусственного освещения на протяжении минимум 12 часов в день. Горшки для помидоров нужны большие и еще приготовьте какое-то количество палочек, чтобы "подвязать" рассаду, когда она вылезет.

Лимоны

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В наших широтах из лимонных деревьев получаются отличные декоративные деревья, а плодоносить они начинают только в том случае, если получают много-много солнца. Так что даже не надейтесь задвинуть их в темный угол и получать при этом, собственно, сами лимоны.

Грибы

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Проще всего вырастить грибы из специальных наборов по выращиванию грибов, в которых создаются оптимальные условия для их роста. Но если у вас дома достаточно темно и влажно, можете попробовать создать грибницу и самостоятельно, хотя процесс этот довольно трудоемкий.

Болгарский перец

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Не совсем подходящий вариант для квартиры, потому что перец на самом деле требует МНОГО места и много земли. Но если вам как раз некуда девать одну комнату… Только в этой комнате должно быть солнечно.

Морковь

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В наших широтах морковь растет "сама по себе", но лишь при условии, что ей есть куда расти. Если задумали вырастить ее дома — что абсолютно возможно — позаботьтесь о контейнерах глубиной минимум 25 сантиметров.

Редис

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Редису нужно довольно много земли, причем не столь в глубину, сколько в ширину, а также много влаги и умеренное количество солнца. В общем, не забывайте поливать овощ регулярно!

Фасоль

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Еще одно растение, которое растет в наших широтах "само". Всего-то надо восемь часов солнца ежедневно и ящики глубиной сантиметров этак 20-25, минимум.

Капуста

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Капуста всем хороша — неприхотлива, хорошо растет в наших широтах и практически всегда успевает вырасти. Одна беда, требует места. Много места, даже больше, чем перец. Если, конечно, вы хотите вырастить чуть больше, чем один кочан.

Зеленый лук

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Самый простой овощ, его вырастить может любой ребенок. Отрежьте нижнюю белую часть, поместите ее в стакан с водой и смотрите на чудо. Неделю-две спустя "соберите урожай", вновь "посадите" белую часть в стакан с водой и так пока не надоест.