13 съедобных растений, которые вы можете вырастить в своей крошечной квартирке

Несмотря на то, что у многих есть дачи, у столь же многих дач нет. А есть желание вырастить что-то самому, может быть даже что-то более осмысленное и более съедобное, чем кактус. К счастью, желания имеют тенденцию сбываться. Вот 13 идей. Поскольку расти они будут дома, то многих из них сажать хоть сегодня — для большинства осеннего солнца вполне хватит для дозревания, при условии, что у вас южная сторона, конечно же.
Авокадо
Все, что надо для выращивания авокадо, это… другой авокадо. Удаляете мякоть, проделываете три дырочки, втыкаете зубочистки и помещаете авокадо в стакан воды так, чтобы он был наполовину в воде. После появления ростков сажаете в почву и ставите туда, где много солнца. Горшок рекомендуется высокий — у авокадо длинные корни.
Пряности
Базилик, розмарин, мята, имбирь, корица и петрушка — всех их можно выращивать в домашних условиях и делать это без особого труда. Нужно лишь немного солнца и много воды… впрочем, универсального совета нет, каждое растение требует своего подхода. Но вырастить их, "если что" — можно.
Салат
Еще одно растение, которое исключительно легко вырастить в домашних условиях — это салат. Все, что понадобится, это просторный горшок или контейнер и солнечное место на подоконнике. Ну и семена салата тоже, естественно.
Чеснок
Из одной большой головки чеснока можно вырастить много-много чеснока. Для этого разделите ее на дольки и посадите их в землю глубиной сантиметров, давая каждой достаточно свободного места. Чеснок относительно неприхотлив и простит даже слегка забывчивого садовода.
Помидоры
Помидоры капризны — они требуют тепла и солнца, поэтому, если у вас нет под рукой теплицы, придется позаботиться о наличии хотя бы искусственного освещения на протяжении минимум 12 часов в день. Горшки для помидоров нужны большие и еще приготовьте какое-то количество палочек, чтобы "подвязать" рассаду, когда она вылезет.
Лимоны
В наших широтах из лимонных деревьев получаются отличные декоративные деревья, а плодоносить они начинают только в том случае, если получают много-много солнца. Так что даже не надейтесь задвинуть их в темный угол и получать при этом, собственно, сами лимоны.
Грибы
Проще всего вырастить грибы из специальных наборов по выращиванию грибов, в которых создаются оптимальные условия для их роста. Но если у вас дома достаточно темно и влажно, можете попробовать создать грибницу и самостоятельно, хотя процесс этот довольно трудоемкий.
Болгарский перец
Не совсем подходящий вариант для квартиры, потому что перец на самом деле требует МНОГО места и много земли. Но если вам как раз некуда девать одну комнату… Только в этой комнате должно быть солнечно.
Морковь
В наших широтах морковь растет "сама по себе", но лишь при условии, что ей есть куда расти. Если задумали вырастить ее дома — что абсолютно возможно — позаботьтесь о контейнерах глубиной минимум 25 сантиметров.
Редис
Редису нужно довольно много земли, причем не столь в глубину, сколько в ширину, а также много влаги и умеренное количество солнца. В общем, не забывайте поливать овощ регулярно!
Фасоль
Еще одно растение, которое растет в наших широтах "само". Всего-то надо восемь часов солнца ежедневно и ящики глубиной сантиметров этак 20-25, минимум.
Капуста
Капуста всем хороша — неприхотлива, хорошо растет в наших широтах и практически всегда успевает вырасти. Одна беда, требует места. Много места, даже больше, чем перец. Если, конечно, вы хотите вырастить чуть больше, чем один кочан.
Зеленый лук
Самый простой овощ, его вырастить может любой ребенок. Отрежьте нижнюю белую часть, поместите ее в стакан с водой и смотрите на чудо. Неделю-две спустя "соберите урожай", вновь "посадите" белую часть в стакан с водой и так пока не надоест.