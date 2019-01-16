Цикламен - растение, которое спит летом и цветет зимой

Подснежники и другие рано расцветающие цветы отвлекают внимание от зимней полутьмы и промозглой сырости, напоминают – весна близко. На помощь к ним спешит и цикламен, альпийская фиалка. В основном – это комнатное растение, но есть и несколько холодоустойчивых сортов цикламенов (cyclamen hederifolium и cyclamen coum), которые можно вырастить и в саду.

Привлекательность этого цветущего растения кроется не только в пестром богатстве цветов, но и в легком уходе – альпийская фиалка активно развивается в течение полугода, а следующие шесть месяцев проводит словно в спячке, позволяя своему садоводу передохнуть от забот. Впрочем, время сна и отдыха для большинства видов цикламенов приходится на лето… Узнаем поближе, что за образ жизни ведет нежная альпийская фиалка!

Характерные особенности альпийской фиалки

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Цикламен (Cyclamen sp.) пришел к нам из Южной Европы и Средиземноморского региона. Это многолетнее растение с клубневидными корнями. На рубеже 16 – 18 веков альпийская фиалка перекочевала в западные и северные районы Европы. В наш регион она попала либо из Франции, либо из Великобритании, а настоящей родиной растения являются Турция, современный Израиль, Сирия и Греция. В дикой природе цветок часто растет в непосредственной близости от корней деревьев и между камнями, защищаясь от самых опасных для цикламена бед – сильных ветров и ливней.

Хотя альпийская фиалка считается устойчивой к холодам, латвийский климат для нее чересчур прохладен: в наших краях температуры ниже нуля могут держаться достаточно долго, в то время как цикламен способен перенести лишь несколько морозных дней. Поэтому лучше всего выращивать цветок в горшках. Практически все виды растения нуждаются в одинаковом уходе, различается разве что время периодов покоя и роста. Средиземноморские виды расцветают весной, а летом засыпают на несколько месяцев, в то время как уже упомянутый cyclamen hederifolium цветет с конца августа по октябрь.

Темно-зеленая, реже – серебристая листва цикламенов хороша сама по себе. Особого внимания, конечно, заслуживают нежные, чарующие цветы – разнообразных оттенков розового, белые, чуть сиреневые. Селекционерами выведены сорта с красными и фиолетовыми цветами. Отдельные гибриды обладают ярко выраженным ароматом. Во время цветения цикламен может вырасти до 20 см в высоту.

Цветки растения сохраняют свою яркость до марта, а иногда и до апреля, а затем увядают, тогда же листья начинают желтеть. Не нужно беспокоиться – альпийская фиалка всего лишь начинает переходить в период покоя. Следует только оборвать старые цветы и листья почти у основания. Горшок с растением необходимо держать в светлом и прохладном помещении, избегая прямого попадания солнечных лучей. Зимой цикламен можно держать на солнце – оно не настолько интенсивно, а в период покоя растению нужны тень и прохлада – его можно и положить горизонтально в тени на террасе.

Подходящие условия для цветка

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Чтобы не допустить гниения, почва должна быть хорошо дренированной; неплохо также добавить в нее немного песка. Цикламен не требователен по отношению к уровню pH, идеальной для него считается почва с легким содержанием щелочи. С начала осени и до окончания периода цветения растение нужно немножко побаловать. Ему нужна частая – как только поверхность почвы становится сухой – поливка в небольших количествах. Лучше всего опустить горшок в воду не более чем на 15 минут, а затем дать стечь лишней воде. Можно поливать цикламен и из лейки, следя, чтобы вода не попадала на клубни – от этого они могут начать гнить. Для удобрения можно использовать смесь для цветущих растений с низким содержанием азота, принимая во внимание, что удобрение нельзя добавлять в сухую землю, и что избыток добавлений приведет к образованию большего количества листьев и меньшего – цветков.

Весной для цикламенов начинается период покоя. Нужно обязательно удалить высохшие цветы, чтобы избежать образования и выброса семян – это создаст чрезмерную нагрузку на растение и истощит его. Постепенно снижается частота и интенсивность поливки и удобрения вплоть до полного прекращения – когда от растения останется только клубень. После этого цикламену не требуется особый уход. По необходимости можно пересадить клубень в свежую почву или больший горшок – обычно это делают в конце лета при первых признаках возобновления роста. При пересадке нужно следить, чтобы росток клубня находился на одном уровне с землей или чуть выше. Фаза отдыха цикламена заканчивается в августе или сентябре, и тогда необходимо постепенно возобновить поливку и удобрение.

Размножение цикламенов

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Размножение цикламенов – сложный процесс, который лучше оставить в ведении профессионалов. Есть два способа: отделение части клубня, что часто приводит к загниванию корней или выращивание растения из семян, которое занимает от 15 до 18 месяцев – для этого нужно оставить несколько завядших цветков и дать семенам созреть.

Цикламену, особенно выращиваемому в горшке, не угрожают вредители. Основные сложности могут возникнуть при несоблюдении требований по уходу за растением. Если его поливать в период покоя, клубень может загнить, и растение погибнет. Опасна также чересчур высокая температура помещения – пожелтевшие листья подскажут, что цикламену жарко. Впрочем, излишнее тепло не обязательно приведет к гибели цветка – он может ожить в следующем сезоне. При должной заботе в период роста и покое во время сна цикламен будет непременно расти и расцветать незабываемыми, великолепными цветами!

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