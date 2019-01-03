Каланхоэ, сингониум и другие комнатные растения, способные приносить в дом несчастья

В каждом доме есть комнатные растения. Они украшают наше жилище и приносят пользу, очищая воздух, дарят хорошее настроение. Мало кто задумывался над тем, что цветы могут приносить не только пользу, но и вред. Есть определенные виды растений, способные принести счастье в дом, достаток и удачу. Некоторые зеленые друзья могут навредить в определенных условиях.
Как разобраться и окружить свой дом растениями, которые будут нести только положительную энергетику? Есть множество примет и суеверий, связанных с растительным царством. Об этом мы и рассказывает портал "Клумба.Гуру".
Опасные "друзья"
Примет и суеверий существует множество, среди них есть, связанные с растениями. Чаще всего они имеют отношение к комнатным цветам. Люди издавна знали, что каждое растение обладает своей магией и силой. Недаром колдуны всегда использовали растения для приготовления магического зелья. Наши современники пришли к выводу, что растения чувствуют людей, запоминают их и могут чувствовать боль, поэтому нуждаются в бережном отношении.
Выбирать растения для своего дома нужно правильно. Например, вьющиеся цветы лучше использовать только по назначению. Нежелательно покупать для дома лианы с острыми и узкими листами. Вьющиеся растения отражают атакующее отражение от острых углов помещения и выступа стен. Чтобы активировать энергию дома желательно приобрести цветы с листьями мясистыми и округлой формы. Хорошо подпитывают положительной энергией цветы с листьями и стеблями, устремленными вверх, а не вниз.
Сейчас стали модны кактусы, почти в каждом доме они есть, но это растение должно настораживать. Кактусы несут отрицательную энергию вместо положительной. Их энергия словно пронизывает жилое помещение. Они способны нейтрализовать вредные излучения многих бытовых приборов.
Растение, находясь поблизости с техникой, будет снимать их негативное воздействие магнитных колебаний. С этой целью также хорошо поставить папоротник вместо кактуса.
К числу цветов с негативной энергетикой относится азалия (на фото выше), а также восковой плющ. Кроме этого восковой плющ отпугивает женихов, если есть невеста в доме. Нехорошее излучение исходит от пальм с острыми и тонкими листьями.