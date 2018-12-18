Взойдет все: как вырастить дома экзотический фрукт из банальной косточки

Факт: практически все фрукты можно вырастить, взяв за основу лишь одну косточку из их плода. Не все плоды таких "дичков" потом будут съедобны, но это уже деталь. Главное, у вас дома появятся свои мандарины, лимоны, киви или даже черимойя!

Цитрусовые и гранат

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Для того чтобы посадить любой фрукт, нужна его косточка — это аксиома. Больше всего из экзотики у нас распространены цитрусовые — все эти апельсины, лимоны, мандарины, лаймы, грейпфруты и многие их гибриды. Все они легко прорастают из собственных косточек и превращаются в деревья.

Правда, из магазинных цитрусовых вырастут лишь "дички", которые начнут плодоносить в лучшем случае через 7-10 лет. Для того чтобы сделать из, например, лимона "человека", необходимо его прививать и делать это надо где-то через 1,5 года после того, как он превратится в растение, а толщина ствола составит порядка 8 мм. Дело это сложное и долгое, деталям посвящены целые книги.

Поэтому лучше взять гранат, тем более что из него получается кустик и цвести он начинает уже через 3-4 года. Правда, плоды дома в наших широтах вызревают очень долго, зато гранаты относительно неприхотливы.

Авокадо и хурма

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Начинающие "домашние садоводы" также должны обратить внимание на авокадо. Ключевой момент в его посадке — правильный выбор зрелого плода, а также процесс проращивания. Проще всего удалить с косточки оболочку и воткнуть широкой нижней частью в землю на глубину 2-3 сантиметра. Сеянец появится между половинками косточки и будет выглядеть странно, но это нормально.

Но есть и второй, более "продвинутый" способ: вставить в косточку примерно на середине две-три зубочистки. Их мы будем использовать в качестве опор, за которые косточку нужно подвесить над стаканом с водой. Нижняя часть косточки должна касаться воды и за этим придется регулярно следить. Через пару недель появятся корни и тогда косточку можно будет посадить в землю. Так же, как и в первом случае, закапываются сами корни и только половинка косточки.

Проблема с авокадо в домашних условиях только в том, что растение не плодоносит. То ли дело хурма — может дать плоды уже через 4-6 лет!

Киви и фейхоа

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Сажать дома также можно и киви (и даже ожидать плодов). Самое сложное с ними — правильно извлечь семена. Для этого их надо вытащить ложечкой, а потом промыть, не потеряв по дороге половину. Закопать их надо на глубину не более 1-2 мм, всходят они быстро. В итоге у вас в горшке появится актинидия китайская и актинидия деликатесная. Можно есть, можно не есть, можно варить варенье.

Аналогичным образом можно вырастить дома и фейхоа. Из его семечек появится акка. Правда нужно помнить, что в природе она может достигать четырех метров, поэтому дома за ней придется последить.

Экзотика

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Как ни странно, сеять дома можно даже… сухофрукты! Ну, то есть семечки тех плодов, что были засушены. Например, хорошо прорастают косточки вяленых фиников. Правда, делают они это очень долго — вплоть до года, так что вы даже можете уже забыть, что когда-то их сажали. И растут они потом также супермедленно, поэтому финиковую пальму, возможно, будет дешевле и быстрее прикупить на стороне.

Кроме того можно посадить дома косточки маракуйи, которая в итоге вырастет в довольно симпатичную лиану. Цвести, правда, она начнет не сразу, через пару-тройку лет. Но зато и плоды на ней тоже появятся.

В общем, сажать можно практически все семена фруктов — и даже надеяться на то, что рано или поздно они взойдут и со временем превратятся в кустарники, деревья или пальмы. Другое дело, что съедобные плоды на них вырастают не всегда и их, как и самые обычные яблони, надо прививать. Но кого и когда это останавливало от того, чтобы не заиметь собственное мандариновое дерево?! Или что-нибудь еще более экзотичное и невиданное у нас… используйте поездки в теплые края для знакомства с экзотическими фруктами и пополнения "посевного фонда", а затем смело экспериментируйте!