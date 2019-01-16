5 удобных и красивых вещей, которые обязательно должны быть в вашей спальне

Спальня — это ваше убежище, и она должна вам нравиться и быть удобной. А что еще нужно для идеальной спальни? Портал houzz.com предлагает несколько полезных идей по оформлению спальни.

Прикроватная подвесная лампа

Эту идею стоит рассмотреть, если в ближайшем будущем вы планируете сделать в вашей спальне ремонт или изменить обстановку.

Подвесная лампа или настенный светильник разгрузит вашу прикроватную тумбочку, и вы сможете спокойно складывать на нее книги, журналы, телефон, а также поставить кружку чая, не опасаясь, что она упадет.

Чтобы не путаться в проводах, кабель должен быть спрятан в стене. Еще одно преимущество — выключатель такого светильника будет всегда находиться у вас под рукой.

Только убедитесь, что вы правильно выбрали высоту лампы — она не должна вас слепить. Удобнее всего в таких случаях регулируемые светильники.