5 удобных и красивых вещей, которые обязательно должны быть в вашей спальне

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
1 5
Правильный поднос для завтрака
5 удобных и красивых вещей, которые обязательно должны быть в вашей спальне
Foto: Shutterstock

Спальня — это ваше убежище, и она должна вам нравиться и быть удобной. А что еще нужно для идеальной спальни? Портал houzz.com предлагает несколько полезных идей по оформлению спальни.

Прикроватная подвесная лампа

Эту идею стоит рассмотреть, если в ближайшем будущем вы планируете сделать в вашей спальне ремонт или изменить обстановку.

Подвесная лампа или настенный светильник разгрузит вашу прикроватную тумбочку, и вы сможете спокойно складывать на нее книги, журналы, телефон, а также поставить кружку чая, не опасаясь, что она упадет.

Чтобы не путаться в проводах, кабель должен быть спрятан в стене. Еще одно преимущество — выключатель такого светильника будет всегда находиться у вас под рукой.

Только убедитесь, что вы правильно выбрали высоту лампы — она не должна вас слепить. Удобнее всего в таких случаях регулируемые светильники.

1 5
Правильный поднос для завтрака

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.
Placement code for key news not found.
Placement code for key m_news not found.

Статьи по теме:

Дизайн интерьеров: 9 неожиданных комбинаций цветов, о которых вы не задумывались

Дизайн интерьеров: 9 неожиданных комбинаций цветов, о которых вы не задумывались

Занавески с бахромой, балдахин над кроватью и бохо-стиль: Тенденции интерьера 90-х, которые снова в моде

Занавески с бахромой, балдахин над кроватью и бохо-стиль: Тенденции интерьера 90-х, которые снова в моде

8 клевых идей для оформления кухни и гостиной, которые мы подсмотрели у IKEA

8 клевых идей для оформления кухни и гостиной, которые мы подсмотрели у IKEA

Цикламен - растение, которое спит летом и цветет зимой

Цикламен - растение, которое спит летом и цветет зимой

Шесть вещей, которые надо знать ДО того, как снять свою первую квартиру

Шесть вещей, которые надо знать ДО того, как снять свою первую квартиру

Как правильно стирать зимний шарф и не повредить его

Как правильно стирать зимний шарф и не повредить его

Разбираем запасы: как определить срок хранения семян?

Разбираем запасы: как определить срок хранения семян?

На счастье: как собрать осколки с пола

На счастье: как собрать осколки с пола

подробнее
Шесть вещей, которые надо знать ДО того, как снять свою первую квартиру

Шесть вещей, которые надо знать ДО того, как снять свою первую квартиру

Вытяжки на кухне: ГПСС разъясняет, как будет проверять квартиры

Вытяжки на кухне: ГПСС разъясняет, как будет проверять квартиры (146)

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (127)

Цикламен - растение, которое спит летом и цветет зимой

Цикламен - растение, которое спит летом и цветет зимой

Как сделать ограждение для клумбы своими руками из подручных материалов

Как сделать ограждение для клумбы своими руками из подручных материалов (1)

подробнее