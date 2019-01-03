7 обычных вещей, которые вы никогда не должны хранить в душе

Создание пространства для хранения в маленькой ванной комнате всегда трудно. Многие вещи очень удобно хранить в душе и рядом с ним, но сырость и влажность не так хороши для некоторых из них, пишет портал FurnishHome.

Вот семь обычных предметов, которые не понравится жить рядом с душем. Постарайтесь держать их подальше.

1. Бритвы

Может показаться глупым хранить бритвы в любом другом месте кроме душа, но на самом деле вы рискуете тем, что они могут заржаветь во всей этой влажности. Вместо этого храните свои неиспользуемые бритвы в шкафу или кладовой за пределами ванной комнаты и тщательно высушивайте ту, которую вы в настоящее время используете. И храните ее, например, на держателе с присоской, приклеенной к зеркалу.

2. Мочалки

Если вы держите мочалки в душе, то, пользуясь ими, вы станете грязнее, чем были до гигиенических процедур. Мочалки отшелучивают мертвые клетки кожи и грязь с вашего тела, но при хранении внутри влажного и теплого душа бактерии начинают размножаться уже в них самих. Лучше всего убирать мочалку из душа и высушивать ее сразу после использования.

3. Хранить мыло (без мыльницы)

Как и мочалка, мокрое мыло, и особенно слизистый осадок, который они оставляют после себя, является рассадником микробов и бактерий. Поэтому вместо того, чтобы хранить ваш любимое мыло в душе, тщательно промывайте его после каждого использования и храните его в сухом месте.

4. Чистое полотенце

Вещи, которые вы храните в душе, остаются влажными круглосуточно, как и воздух в ванной. Вот почему вы должны избегать хранения там чистых полотенец. И убедитесь, что они полностью высыхают после каждого использования.

5. Средства для умывания лица

Умываться в душе может показаться умной идеей. Но на самом деле большинство экспертов по уходу за кожей рекомендуют умываться теплой, а не горячей водой, которая может высушить вашу кожу. Поэтому пострайтесь умываться в раковине, а не в горячем душе.

6. Зубные щетки

Мы уже говорили это раньше, но на всякий случай скажем еще раз: держать зубную щетку в душе — плохая идея. Храните зубную щетку в сухом проветриваемом месте.

7. Маслообразные продукты

В ванной комнате и так полно опасностей, потому незачем увеличивать их количество собственными руками. Масло добавит скользскости вашей ванне и душу. Будьте осторожнее.