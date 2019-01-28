7 ошибок в интерьере вашей спальни, которые давно пора исправить

Delfi Dom Sad
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2. Ваш прикроватный коврик слишком мал или у вас его нет вообще
7 ошибок в интерьере вашей спальни, которые давно пора исправить
Foto: Shutterstock

Около трети нашей жизни мы проводим в постели. Большая часть этого времени отводится сну, но в спальне мы также читаем книги, листаем журналы и делаем прочие вещи, помогающие нам заснуть. Поэтому обстановка комнаты имеет важное значение, пишет Apartment Therapy. Исправьте ошибки в интерьере спальни, и ваше пространство для сна станет гораздо приятнее.

1. Режущий глаз цвет стен

"Громкие" цвета, например, ярко-красный, неоново-зеленый и тому подобные, для спальни совершенно не подходят. Эта комната не должна вас раздражать и стимулировать вашу энергию. Чтобы создать успокаивающую среду, выбирайте более светлые и мягкие оттенки. А если вы действительно хотите более насыщенного цвета, попробуйте антрацитовый или темно-синий.

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2. Ваш прикроватный коврик слишком мал или у вас его нет вообще

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Delfi Dom Sad

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