7 ошибок в интерьере вашей спальни, которые давно пора исправить

Около трети нашей жизни мы проводим в постели. Большая часть этого времени отводится сну, но в спальне мы также читаем книги, листаем журналы и делаем прочие вещи, помогающие нам заснуть. Поэтому обстановка комнаты имеет важное значение, пишет Apartment Therapy. Исправьте ошибки в интерьере спальни, и ваше пространство для сна станет гораздо приятнее.