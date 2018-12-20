8 клевых идей для оформления кухни и гостиной, которые мы подсмотрели у IKEA

Delfi Dom Sad
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2. Складной стол
8 клевых идей для оформления кухни и гостиной, которые мы подсмотрели у IKEA
Foto: Shutterstock

Хотите знать, как сэкономить место, обратите внимание на интерьеры IKEA. Они полны интересных и практичных идей. Каталоги IKEA показывают, как сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи. Apartment Therapy делится 8 идеями оформления кухни, столовой и гостиной, которые почерпнул у этого скандинавского производителя мебели.

1. Двухцветные стены

Панели на стенах являются неотъемлемой частью традиционных обеденных залов, но люди в IKEA знают, что стены столовой не обязательно обшивать панелями — достаточно их просто сделать двухцветными. Наберитесь смелости и выкрасьте нижнюю половину стены в изумрудно-зеленый или темно-синий. Также практикуйте гибкий подход к стульям. Чтобы усадить за стол всех гостей, вам не обязательно покупать целый гарнитур. Для дополнительных мест можно использовать и пару табуреток.

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2. Складной стол

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Delfi Dom Sad

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