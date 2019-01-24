9 основных ошибок при ремонте кухни

Какими бы уютными ни были комнаты, кухня все равно остается "местом силы", вечным центром притяжения для гостей и домочадцев. Вы можете устроить в детской идеально комфортный и эргономичный рабочий уголок, и все равно ваше чадо предпочтет делать уроки на кухне, перемежая рейды к холодильнику школьными сплетнями. Кухня – главное место в доме, и сохранить ее тепло и уют в процессе ремонта – непростая задача.

Удачный кухонный дизайн может существенно повысить стоимость вашей недвижимости и сделать процесс готовки более приятным и эффективным. Однако, медитируя среди хромированного и зеркального великолепия в магазине бытовой техники, не забывайте о разнице между мечтами и реальностью. За яркими картинками из глянцевых каталогов могут скрываться подводные камни сомнительных дизайнерских решений. Портал KnowRealty познакомит вас с наиболее распространенными ошибками кухонного дизайна и расскажет, как их избежать.

Столешницы – главное рабочее пространство

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Одна из главных проблем на кухне – недостаток места на столах и столешницах. Планируя будущий дизайн кухни, прежде всего задумайтесь о рабочем пространстве: сколько его у вас сейчас, а сколько понадобится в будущем.

Чтобы создать удобное пространство, вам потребуется "дорожная карта" передвижений по кухне. Составьте список разнообразных кухонных работ, для которых нужны отдельные зоны на столах и столешницах и подумайте, как эти зоны будут перекрывать друг друга в тех случаях, когда готовить будет не один человек, а два или больше.

Разумеется, важен материал столешниц. Ламинат кажется вам недостаточно стильным? Зато он прочен и долговечен. А вот модные и дорогостоящие материалы вроде камня, металла или дерева ценных пород нередко требуют особенного внимания и регулярного ухода.

И наконец, не забывайте о том, что вам понадобится место для постоянного размещения бытовой техники – кухонного комбайна, тостера, кофеварки и тому подобных вещей. На начальном этапе планирования позаботьтесь о розетках в нужном количестве и на нужных местах. В противном случае кухонные гаджеты и свисающие отовсюду провода займут драгоценное рабочее пространство, которого и так всегда не хватает.