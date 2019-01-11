Дизайн интерьеров: 9 неожиданных комбинаций цветов, о которых вы не задумывались

Вы не боитесь использования ярких цветов в одежде, но почему вы так консервативны при оформлении жилища? Боитесь экспериментов или просто не знает удачных сочетаний? Если второе, то вот девять довольно неожиданных и хорошо сочетающихся комбинаций цветов.

Серый + желтый

Желтый — трудный цвет, не совсем хорошо "идет". Однако спокойный серый удивительно удачно с ним сочетается.

Розовый и оранжевый

Первая ассоциация может быть связана с мороженным и далеко не в каждой комнате такое буйство красок уместно. Но веселая ванная комната? Почему бы и нет.

Ярко-розовый и черный

Многие догадываются о том, что черный хорошо сочетается с большинством сильных и ярких цветов, но мысль обычно останавливается на желтом или красном. Но почему бы не пойти дальше и не посмотреть в сторону ярко-розового? Черный успешно "глушит" его и выводит за пределы детских комнат.

Бледно-розовый и оливковый

Что будет, если соединить два "унылых" цвета? Неожиданно теплое и даже сильное сочетание. Может быть оливковые стены — не такая плохая идея?

Бирюзовый и горчичный

Впрочем, бирюзовый хорошо "работает" с почти всеми оттенками желтого, вплоть до темно-коричневого.

Темно-синий и черный

Думаете, что будет слишком мрачно? А вы сперва попробуйте, думать будете потом.

Белый и "грязнобелый"

Что лучше всего подчеркивает белизну? Только белый, но не совсем белый, а такой, грязноватый. Как белый, только не белый. С изъяном. Да.

Фиолетовый и зелено-лаймовый

К этому моменту вы уже догадались, что можно пробовать самые дикие сочетания. Правильно догадались. Экспериментируйте!