ФОТО: 30 тысяч лампочек или Рождественская сказка в одном из домов Пардаугавы

Некий 74-летний господин, пожелавший, чтобы мы не называли его имени, уже 20 лет подряд украшает свой дом к Рождеству и Новому году десятками, если не сотнями разноцветных гирлянд. Звучит, как новость из США, но дело происходит на одной из улиц в рижской Пардаугаве, пишет Delfi Tavs Dārzs.

В этом доме он живет с 1997 года, а украшать его к праздникам начал в 1999 году, вдохновившись опытом, почерпнутым в Америке, где подобный размах в порядке вещей. Кстати, дурной пример заразителен — на улице, на которой стоит этот дом, не один герой нашего рассказа украшает свой дом. У соседей, правда, размах поскромнее.

Да и это рижское чудо в этом году вполне может гореть в последний раз. По словам хозяина, он уже не первый год подумывает о том, что пора бы прекратить — годы берут свое. Дом и сад украшаются не за день и даже не за неделю. Начинает он обычно еще в середине октября с таким расчетом, чтобы зажечь декор к 18 ноября и делает все последовательно и практически без посторонней помощи (и без привлечения строительной техники).

Foto: DELFI

"Мы еще в прошлом году решили, что все, в последний раз. Но самый младший внук в наследство не захотел принимать, а старшая внучка с подругой вызвались помочь… Я думаю, что надо кому-то подарить это все. Сколько еще я смогу этим заниматься?", — говорит он.

Все это великолепие включается в пять часов вечера, и горит до десяти, а на Рождество — до полуночи. На вопрос, не думал ли он еще и о музыкальном сопровождении, владелец дома говорит, что думал, но не настолько он технически подкован, чтобы все правильно сделать.

Foto: DELFI

Лампочки украшают не только сад и главный дом, но и постройку с другой стороны, в которой живет внук с подругой. Они также образуют причудливые фигуры. Игре света радуются не только обитатели дома и соседи, но и два хозяйских лабрадора, один из которых еще совсем маленький, четырехмесячный щенок. Для него это первое в жизни красочное Рождество.

Каждый год дом выглядит по-разному, потому что гирлянд много, большая их часть разноцветная и за тем, чтобы все они каждый раз были в одном и том же месте, хозяин не следит. Более того, он говорит, что если бы сейчас начал все сначала, то преимущественно коллекционировал бы гирлянды с "теплыми" желтыми и белыми лампочками. А то очень уж пестро выходит.

Foto: DELFI

На вопрос, сколько стоит электричество для всего этого великолепия, он отвечает просто — на 120-130 евро больше, чем если бы его не было. Больше всего электричества, впрочем, потребляют большие лампы, подсвечивающие деревья в саду и дом.

Последний день, когда дом будет радовать хозяев, соседей и, возможно, обитателей космической станции — 2 января. После этого наш собеседник начнет лампочки постепенно снимать и складывать в коробки. Если задаться целью, "раздеть" сад можно всего за неделю упорной работы.

Новые лампы и гирлянды для коллекции герой нашего рассказа покупает в январе, после праздников, когда скидки на них доходят до 70%. "Продавцы удивляются: "Что вы делаете? Праздники прошли!". А я отвечаю: "Надеюсь, что встречу еще одно Рождество в своей жизни!", — заключает наш собеседник.