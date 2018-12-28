ФОТО. Цветочные мотивы в доме: примеры современного интерьера

Независимо от того, что происходит за окном, в доме у вас может быть вечный май и лето. Наклейте обои с красивым цветочным рисунком или пригласите художника, который распишет ваши стены, постелите цветочный ковер или задекорируйте люстру искусственными цветами. Vida Press предлагает несколько примеров превращения дома в цветущий сад.

Ковер с цветочными мотивами будет хорошо смотреться там, где нет других ярких акцентов – он должен стать центральным элементом, делающим комнату уютнее. Стены в таком случае должны быть однотонными, контрастирующими с ковром. Можно повесить на них несколько художественных работ, поддерживающих природную тему.

Конечно, нельзя забывать и о классике – декоративных подушках с цветочной вышивкой. Если в вашей семье сохранились гобелены (возможно, даже ручной работы), выньте их из рамок и сделайте из них наволочки. Такие подушки будут вас еще долго радовать.

Также можно своими руками создать цветочную лампу. Для этого вам понадобятся искусственные растения и фигурки птиц. Кстати, такой светильник превосходно дополняет вышеупомянутые наволочки.

Яркие современные элементы интерьера можно объединить со старинной мебелью. Романтическое настроение комнате придадут симпатичные детали — фотографии и картины в разноцветных рамках, статуэтки, а также вазы с букетами.

Принести в дом свежесть вам помогут цветочные фотообои. Ну а если вы или ваши друзья умеете рисовать, то цветочный узор на стене можно создать и самим. Поможет вам в этом цветочный трафарет. С расписной стеной хорошо сочетается старинная мебель.

Шкафы с остекленными дверцами также можно сделать интереснее, наклеив на заднюю стену упаковочную бумагу с цветочным узором.