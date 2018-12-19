ФОТО. Ищете загородный дом своей мечты? Возможно, это как раз он

Красивый и необычный хутор Рятсепа расположен всего в 50 километрах от столицы Эстонии Таллина. Но это не единственное достоинство этого уникального места: рядом с домом расположена природная тропа, на прилегающей к нему территории есть пруд и лес, а также пахотная земля. И все это счастье стоит всего 179 тысяч евро, пишет портал DELFI Dekor со ссылкой на сайт Kinnisvara24.delfi.ee.

Хутору Рятсепа принадлежит довольно большой грунт в окружении лесной зоны и пахотной земли, которая находится в активной эксплуатации. Во дворе расположены различные постройки: жилой дом, амбар с летней кухней, обычная и черная бани, подвал, курятник и дровяной навес.

Дом по типу жилой риги (традиционное жилье крестьян Эстонии, срубная постройка с соломенной или тростниковой крышей — прим. ред.) имеет общую площадь 215,4 м², из которых жилая зона занимает 141,3 м², из них отапливаемая — 133,3 м². В просторном балочном доме расположена уникальная курная печь в рабочем состоянии, с помощью которой отапливают помещения. Как в старые добрые времена, в печи можно готовить блюда для всей семьи, а также греться на лежанке в холодное время года.

К старому балочному амбару сделана пристройка, которая служит летней кухней и оснащена всем необходимым. Также тут проведена вода, есть как дровяная печь, так и газовая плита.

В яблоневом саду расположена небольшая сауна из бруса с парной и уютным навесом, в которой, при желании, можно даже жить в теплое время года. После посещения сауны есть возможность охладиться в пруду, расположенном неподалеку от лесной зоны. В середине пруда создана площадка для посиделок, и не просто со столом и стульями, а с удобными качелями, где приятно отдыхать от повседневной суеты.

В окружении хутора находятся грибные леса и природная тропа Валгеярве. Загородный дом расположен на расстоянии 50 км от Таллинна.