ФОТО. Кладбище заброшенных домов или Как выглядит недостроенная деревня с диснеевскими замками

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Кладбище заброшенных домов или Как выглядит недостроенная деревня с диснеевскими замками
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Есть на нашей планете места, в которые по доброй воле не сунется ни один человек – находится в них некомфортно и хочется как можно быстрее оттуда уйти. Именно такие ощущения вызывает эта заброшенная деревня на севере Турции. Причем дома в ней в руинах не лежат, наоборот – это недавно построенные "коттеджи" очень похожие по виду на замок из Диснейленда.

Эта "деревенька" - проект турецкого застройщика The Sarot Group под названием Burj Al Babas. Компания успела построить 587 вилл в диснеевском стиле, но обанкротилась и дело до конца не довела.

ФОТО. Кладбище заброшенных домов или Как выглядит недостроенная деревня с диснеевскими замками
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Планировалось же, что домов в этой "деревне" будет 732, все с турецкими банями и бассейнами. Кроме того здесь же будет построен торговый центр, мечеть, медицинские центры, салоны красоты... словом, все, что было бы необходимо тем, кто планировал купить такого рода дом и жить в нем.

Застройщику не помогло даже то, что 350 из уже построенных 587 домов были приобретены гражданами Кувейта, Катара, Бахрейна, Саудовской Арабии и ОАЭ. Впрочем, представители компании утверждают, что если они продадут еще 100 "замков", то им удастся выплатить все образовавшиеся у них долго и довести проект до ума. Поможем?

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Delfi Dom Sad

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