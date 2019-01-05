ФОТО. Не хуже, чем в Америке: Как выглядит Рождественская сказка в маленьком литовском городе

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
ФОТО. Не хуже, чем в Америке: Как выглядит Рождественская сказка в маленьком литовском городе
Foto: Privātais arhīvs

Плавно заканчиваются зимние праздники, но это лишь повод еще раз вспомнить, как красиво украшают дома на Рождество и Новый год не только в Америке, где это очень популярно, но и в Риге и даже в небольшом городке на западе Литвы. Настоящую красоту каждый год устраивает во дворе собственного дома жительница литовского Шилале Живиле Диглиене.

Как пишет Delfi.lt, женщина украшает дом уже более 10 лет и количество украшений растет с каждым годом. Впрочем, в последнее время женщина столкнулась с другой проблемой – во дворе не так много места, чтобы вместить все, что хотелось бы, так что приходится сознательно себя ограничивать.

ФОТО. Не хуже, чем в Америке: Как выглядит Рождественская сказка в маленьком литовском городе
Foto: Privātais arhīvs

Сейчас в это трудно поверить, но когда-то украшение двора началось с одной маленькой елочки и со временем разрослось до размеров всего двора. "Обычно я включаю освещение вечером, с восьми вечера и до двух ночи, - говорит Живиле.- На праздничное освещение лучше смотреть когда на улице уже темно".
Кроме того Диглиене всегда с готовностью пускает во двор всех тех, кто хочет посмотреть на украшения или сфотографироваться рядом с ними, а в предпраздничный сезон даже оставляет под светящимися фигурками и елочками подарки для детей.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО, ВИДЕО. Британская пенсионерка украсила дом 2000 новогодними шарами

ФОТО, ВИДЕО. Британская пенсионерка украсила дом 2000 новогодними шарами

ФОТО: 30 тысяч лампочек или Рождественская сказка в одном из домов Пардаугавы

ФОТО: 30 тысяч лампочек или Рождественская сказка в одном из домов Пардаугавы

ФОТО. Новая жизнь перегоревших лампочек: канадский художник превратил их в новогодние игрушки

ФОТО. Новая жизнь перегоревших лампочек: канадский художник превратил их в новогодние игрушки

ФОТО. Не хуже, чем в Америке: Как выглядит Рождественская сказка в маленьком литовском городе

ФОТО. Не хуже, чем в Америке: Как выглядит Рождественская сказка в маленьком литовском городе

Топ-6 гениальных идей использования оставшейся от новогодней елки хвои

Топ-6 гениальных идей использования оставшейся от новогодней елки хвои

А-а-а! Новогодние дела, которые хорошо было делать... осенью

А-а-а! Новогодние дела, которые хорошо было делать... осенью

Что посадить в январе на подоконнике?

Что посадить в январе на подоконнике?

Занавески с бахромой, балдахин над кроватью и бохо-стиль: Тенденции интерьера 90-х, которые снова в моде

Занавески с бахромой, балдахин над кроватью и бохо-стиль: Тенденции интерьера 90-х, которые снова в моде (1)

подробнее
Топ-6 гениальных идей использования оставшейся от новогодней елки хвои

Топ-6 гениальных идей использования оставшейся от новогодней елки хвои

Занавески с бахромой, балдахин над кроватью и бохо-стиль: Тенденции интерьера 90-х, которые снова в моде

Занавески с бахромой, балдахин над кроватью и бохо-стиль: Тенденции интерьера 90-х, которые снова в моде (1)

Каланхоэ, сингониум и другие комнатные растения, способные приносить в дом несчастья

Каланхоэ, сингониум и другие комнатные растения, способные приносить в дом несчастья (3)

Что посадить в январе на подоконнике?

Что посадить в январе на подоконнике?

7 обычных вещей, которые вы никогда не должны хранить в душе

7 обычных вещей, которые вы никогда не должны хранить в душе

подробнее