ФОТО. Не хуже, чем в Америке: Как выглядит Рождественская сказка в маленьком литовском городе

Плавно заканчиваются зимние праздники, но это лишь повод еще раз вспомнить, как красиво украшают дома на Рождество и Новый год не только в Америке, где это очень популярно, но и в Риге и даже в небольшом городке на западе Литвы. Настоящую красоту каждый год устраивает во дворе собственного дома жительница литовского Шилале Живиле Диглиене.

Как пишет Delfi.lt, женщина украшает дом уже более 10 лет и количество украшений растет с каждым годом. Впрочем, в последнее время женщина столкнулась с другой проблемой – во дворе не так много места, чтобы вместить все, что хотелось бы, так что приходится сознательно себя ограничивать.

Foto: Privātais arhīvs

Сейчас в это трудно поверить, но когда-то украшение двора началось с одной маленькой елочки и со временем разрослось до размеров всего двора. "Обычно я включаю освещение вечером, с восьми вечера и до двух ночи, - говорит Живиле.- На праздничное освещение лучше смотреть когда на улице уже темно".

Кроме того Диглиене всегда с готовностью пускает во двор всех тех, кто хочет посмотреть на украшения или сфотографироваться рядом с ними, а в предпраздничный сезон даже оставляет под светящимися фигурками и елочками подарки для детей.