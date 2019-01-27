ФОТО. Стеклянный дом у озера, в стенах которого отражается весь окружающий пейзаж

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Стеклянный дом у озера, в стенах которого отражается весь окружающий пейзаж
Foto: Vida Press

Если вы когда-нибудь смотрели фильм "Дом у озера" с Сандрой Буллок и Киану Ривзом, то, конечно, помните дом со стеклянными стенами, который создал отец одного из главных героев. Он был прекрасен и, хоть и вызывал некоторое недоумение своими прозрачными стенами, тем не менее, был полностью приспособлен к жизни.

Построенный в британском городе Лечлейд стеклянный дом можно считать прямым "потомком" того самого дома из фильма – он стоит на берегу озера, у него стеклянные стены, а террасы на крыше можно любоваться окрестностями, которые, кстати, стоят того.

Трехэтажный дом, площадью 6 458 квадратных метров, был построен датским архитектурным бюро Mecanoo. Изначально он должен был стать домом отдыха для одного из частных клиентов фирмы, но, в итоге, владельцы дома приняли решение сдавать его в аренду.

Стекло было специально выбрано в качестве отделочного материала как раз для того, чтобы жители дома могли любоваться окружающим их пейзажем в любое время суток.

ФОТО. Стеклянный дом у озера, в стенах которого отражается весь окружающий пейзаж
Foto: Vida Press

В доме даже есть так называемый подвальный этаж, полностью погруженный под воду, на котором расположен небольшой кинотеатр, игровая комната и спа. В доме также есть четыре спальни, в которых – в общей сложности – могут расположиться восемь человек.

Романтическую атмосферу жилища создает не только окружающий ландшафт, но и мост, ведущий к входу в дом. При этом подход к зданию был спроектирован таким образом, чтобы не мешать окружающей его растительности.

И это еще не все: на крыше дома расположена терраса, на которой можно не просто любоваться звездным небом по ночам, но и принимать гостей – здесь установлена печь для пиццы, гриль для барбекю и шезлонги.

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Delfi Dom Sad

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