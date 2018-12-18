ФОТО: Столичный шарм — пять современных квартир в Риге

Delfi Dom Sad
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Стильная мансардная квартира с пианино
ФОТО: Столичный шарм — пять современных квартир в Риге
Foto: City24.lv

Столица предлагает множество возможностей – от выбора места жительства до развлекательных мероприятий. В Риге каждый может найти себе жилье по душе – в историческом доме, новостройке, реновированном доме, частном или многоквартирном доме. Портал по недвижимости City24.lv предлагает взглянуть на пять современных рижских квартир.

С видом на Даугаву

ФОТО: Столичный шарм — пять современных квартир в Риге
Foto: City24.lv

Кто не хотел бы жить вблизи водоема. И благодаря Даугаве в Риге есть такая возможность. На левом берегу реки, на улице Мукусалас, можно приобрести современную двухэтажную квартиру.

В интерьере квартиры отражаются актуальные тенденции дизайна, а ее изюминка заключается в том, что квартира расположена на верхнем этаже здания, и из нее открывается живописный вид на Ликтеньупе.

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Стильная мансардная квартира с пианино

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Delfi Dom Sad

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