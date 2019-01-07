ФОТО. В Дании появился уникальный дом в виде волны

Delfi Dom Sad
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ФОТО. В Дании появился уникальный дом в виде волны
Foto: Instagram

Современная архитектура позволяет создавать здания таких необычных форм, какие и не снились нам еще каких-то 100 лет назад (хотя уже и тогда существовали редкие гении). Так, например, архитектурное бюро Henning Larsen Architects показано снимки своего нового проекта в датском городе Вайле – и им оказался дом, который, в зависимости от фантазии смотрящего, можно принять как за волну, так и за горные вершины.

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A post shared by Henning Larsen (@henninglarsenarchitects) on Oct 6, 2018 at 3:20am PDT

Общая площадь комплекса, который состоит из пяти корпусов, составляет 14 тыс. кв.м. Его строительство началось еще в 2006 году, но через два года, в 2008-м, возведение дома пришлось поставить на паузу – грянул глобальный финансовый кризис.

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A post shared by Henning Larsen (@henninglarsenarchitects) on Sep 28, 2018 at 9:00am PDT

Впрочем, даже тот факт, что здание не было достроено до конца, не помешал проекту получить престижную награду в конкурсе Civic Trust Award. К проекту вернулись в 2015 году, и на его доработку ушло еще три года.

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A post shared by Henning Larsen (@henninglarsenarchitects) on Jan 5, 2019 at 10:00am PST

Полностью дом оказался готов лишь в декабре прошлого года, и теперь привлекает внимание всех окружающих своей необычной формой.

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A post shared by Henning Larsen (@henninglarsenarchitects) on Sep 30, 2018 at 2:00am PDT

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A post shared by Henning Larsen (@henninglarsenarchitects) on Oct 9, 2018 at 12:13pm PDT

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A post shared by Henning Larsen (@henninglarsenarchitects) on Nov 10, 2018 at 11:00am PST

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Delfi Dom Sad

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