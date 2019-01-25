IKEA празднует 75 летний юбилей. Как за эти годы изменилось благоустройство дома в Латвии?

Решения для хранения вещей, частое использования домашнего текстиля и продуманное освещение поможет улучшить жизнь в домах и квартирах жителей Латвии. К таким результатам пришли дизайнеры IKEA после проведённого исследования.

Две трети жителей согласны, что в их жилище необходимы перемены, и готовы отказаться от узорчатых обоев и коричневой мебели, всё это до сих пор часто встречается в Латвии. В честь 75-летия IKEA, в магазине представлена особая коллекция – мебель, которую создали, опираясь на популярные тенденции прошлых лет. Этот дизайн мебель уже стал легендарным, и отлично впишется в современные интерьеры.

"IKEA производит дизайнерскую мебель вот уже более 70 лет, и глядя назад, можно с уверенностью сказать, что тенденции в обустройстве дома и дизайна меняются. Латвийский интерьер пережил большие перемены за эти годы. Влияние и тенденции скандинавского дизайна были заметны и раньше, но в основном он появлялся в некоторых предметах ручной работы. Приобрести стильную мебель в те годы было довольно трудно",- рассказывает Байба Фрейя, руководитель отдела коммуникации и интерьер дизайна IKEA.

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Описывая развития интерьер дизайна в Латвии, архитектор, журналист и руководитель выставочного центра Латвийской Национальной библиотеки – Иева Зибарте, утверждает, что латвийцы с выдумкой подходят к решению различных ситуаций. Ремесленное искусство и работа руками очень развита в нашей стране. "В древние времена, все предметы интерьера были созданы руками в собственном дворе или по соседству. Мебель делали из дерева, а текстиль из шерсти и льна – подобные изделия до сих пор встречаются в нашем интерьере. В советское время умение создавать мебель вручную пригождалось – люди создавали мебель по картинкам из журналов, которую на тот момент не было возможности приобрести. Скандинавский дизайн сейчас популярен в Латвии, благодаря схожему историческому наследию, а идея "сделай сам" отвечает принципам зелёного образа жизни", - рассказывает Иева Зибарте.

Больше света, уюта и порядка

Изучая жилища жителей Латвии, дизайнеры IKEA пришли к выводу, что современный интерьер стал близок к скандинавскому стилю: стены часто выкрашиваются в светлые тона, светло серые или бежевые, мебель чаще всего из натурального дерева. Но в тоже время, жители Латвии любят яркие цвета: узорчатые обои, яркую плитку или краску.

"Если говорить, о том что можно улучшить в домах и квартирах Латвии, необходимо выделить три элемента: освещение, хранение вещей и создание уюта, с помощью предметов интерьера", - делится Байба Фрейя. Она утверждает, что при правильном выборе решений для хранения вещей, можно сэкономить до трети жилищной площади, улучшить качество жизни в небольших квартирах, в которых живут жители Латвии. Дизайнер советует не пренебрегать обустройствам уюта в дома – его можно добиться с помощью домашнего текстиля: гардин, ковров и декоративных подушек.

Foto: Publicitātes foto

"Жители Латвии уделяют мало внимания стенам своего дома, часто оставляя их пустыми. Благодаря картинам, фотографиям или зеркалам, дом становится боле личным и уютным местом", советует Байба Фрейя.

Исследование IKEA о жилищных условиях и домашнем уюте в Латвии, показало, что 62% жителей Латвии, считают что в их жилище, или в одной из комнат, необходим ремонт и они готовы улучшать свой дом. Половина респондентов утверждает, что с удовольствием планируют перемены дома и осуществляют их. 45% опрашиваемых считают, что лучше сделать капитальный ремонт, а не ремонтировать полмелочи. 41% респондентов признали, что им нравится что-то менять дома. Дом-мечты, жители Латвии описывают, как современное жилище, с большими окнами, большим диваном, встроенным шкафом, зоной столовой и кухонным островком.

Выставка легендарных предметов мебели в Латвийской Национальной библиотеке

В честь 75-летия IKEA, в Латвийской Национальной Библиотеке открыта юбилейная выставка "Легенды возвращаются". Выставка посвящена легендам IKEA: стильная ретро мебель 50-ых и 60-ых годов, яркая и смелая из 70-ых и 80-ых, минимализм и лаконичность из 90-ых и 2000-ых годов, скандинавский дизайн в Латвии. Выставка посвящена не только мебели, как таковой, но и развитию мебельного дизайна и производства. Бесплатная выставка пройдёт с 25 января по 10 февраля.