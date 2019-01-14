Кошмар для дизайнера: в каких цветах не надо оформлять квартиру

Если вы планируете ремонт, то один из актуальных вопросов – выбор цветов в интерьере. В этом плане было бы полезно узнать, какие цветовые сочетания не рекомендуют использовать профессионалы. Портал Countryliving.com предлагает несколько советов о том, как избежать ошибок.

Красный

Красный цвет не относится к тем тонам, которых лучше вообще исключить из интерьера. Тем не менее, не следует увлекаться. Дизайнеры считают, что преобладание красного может вызвать подавленность. Лучше всего дополнить оформление красными аксессуарами, текстурой и мебелью. Если же вы все-таки настаиваете на красных обоях, то лучше обклеить ими фрагмент стены, а не всю комнату.

Темно-коричневый

Темно-коричневый цвет из-за своей непривлекательности редко используется в оформлении интерьера. Такой цвет создает унылую атмосферу, поэтому лучше, чтобы коричневой была мебель, но не стены.

Бледно-желтый

Желтый цвет довольно актуален, но он имеет множество оттенков. Не стоит выбирать бледно-желтые тона, так как стены будут выглядеть старыми и грязными.

Бежевый

Очень часто для оформления стен выбирают бежевый цвет, но и он имеет разные оттенки. К тому же, восприятие бежевого очень зависит от освещения. Например, отдельные тона при сильном свете будут напоминать цвет тела, а в полумраке – персиковый цвет. Лучше посоветоваться со специалистом, чтобы узнать, как конкретный тон будет смотреться у вас дома.

Розовый

Люди охотно выбирают розовый цвет не только для детской и спальни, но также гостиной и кухни. Розовый цвет имеет множество тонов, поэтому важно избегать детской инфантильности.

Хаки

Как и коричневый цвет, хаки (темно-зеленый) не слишком подходит для покраски стен. Помещение цвета хаки может выглядеть мрачно. На первый взгляд будет непонятно, какого цвета стены – черного, серого или зеленого. Поэтому лучше выбирать светло-зеленые тона.

Грязно-белый

Бесспорной классикой в интерьере остается белый цвет, но здесь важно не ошибиться. Если вам кажется, что желтовато-белый цвет будет более стильным и не таким "стерильным", реально вы добьетесь обратного эффекта. Грязно-белый цвет при любом раскладе смотрится плохо. Золотое правило дизайнера – либо обычный белый цвет, либо что-то совсем другое.