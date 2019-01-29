Пол на кухне: как сделать лучший выбор?

Выбор полового покрытия – дело непростое, тем более, если речь идет о кухне, где пол моют чаще всего. Мы решили разобраться, как сделать лучший выбор, и обратились за советом к специалисту компании Grīdasmeistars Айвару Наматевсу.

На вкус и цвет...

По словам эксперта, дать однозначный ответ невозможно, так как каждый случай особенный, и для каждого хозяина есть свой оптимальный вариант. В большой степени на выбор пола влияет проект кухни и всего жилья, планировка, а также образ жизни конкретных людей. Например, если в семье редко готовят, а кухня по утрам используется только для того, чтобы сделать бутерброды и кофе, можно выбирать практически любое покрытие. Если же вы увлекаетесь кулинарным искусством и проводите на кухне много времени, стоит отдать предпочтение максимально прочному покрытию.

Важное значение имеет планировка. Например, в квартире-студии с совмещенной кухней лучше всего будет смотреться общее покрытие для всех помещений. Если у вас маленькая кухня, надо считаться с тем, что в самых активно используемых местах покрытие быстро изнашивается. Поэтому лучше выбирать что-то более прочное, чем, например, обычный деревянный пол.

Признанные покрытия

По мнению специалиста, популярным решением для кухни является плитка. Однако и этот выбор неоднозначен, так как плитка тоже имеет свои плюсы и минусы. За плиткой легко ухаживать, ей не мешает влага, но надо считаться с тем, что пол всегда будет холодным, если только у вас нет системы подогрева. Если вы уроните посуду на пол из плитки, она наверняка разобьется. А при падении тяжелых предметов может разбиться сама плитка.

Возможный вариант – пол из дерева, который, правда, не подходит для очень влажной среды. Но если вы все-таки выбираете дерево, пол надо покрывать лаком и относиться к нему бережно.

Независимо от материала важно подумать также о цвете. Лучший выбор – пестрая расцветка, на которой незаметны пятна. Можно выбрать и что-то нейтральное или светлое. Например, популярностью в последние годы пользуется пол из отбеленного дуба, на котором незаметна пыль. А вот на темной поверхности, в том числе на черной блестящей плитке, будет заметно каждое пятнышко.

Актуальность

Отвечая на вопрос о самых актуальных тенденциях, специалист отмечает, что это виниловые покрытия, а также природные материалы, оформленные под плитку. Также популярно резиновое покрытие и линолеум (ПВХ-покрытия). Главное – тщательно продумать предстоящий ремонт, принимая во внимание планировку и стиль жизни, считает эксперт.