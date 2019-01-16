Шесть вещей, которые надо знать ДО того, как снять свою первую квартиру

Delfi Dom Sad
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2. Соседей тоже не выбирают
Шесть вещей, которые надо знать ДО того, как снять свою первую квартиру
Foto: Shutterstock

Каждый раз, когда вы снимаете квартиру или даже дом — в любой стране мира — вы узнаете что-то новое про аренду. Даже мастера этого вида "боевого искусства" не смогут со 100-процентной уверенностью сказать, что они знают об аренде ВСЕ (если только они не маклеры, конечно).

Нюансов бесчисленное множество, но есть шесть основных вещей, о которых аренде надо знать каждому — в особенности же человеку, который готовится снять первую в своей жизни квартиру. Или дом.

1. Домовладельца не выбирают

Многие съемщики снимают квартиру и выбирают именно квартиру, а не ее владельца — и это ошибка, в особенности, если с квартирой знакомит маклер. Документы вам в любом случае подписывать с владельцем, но это еще полбеды — в дальнейшем вам с ним же и общаться по всем вопросам и проблемам, которые могут возникнуть. Поэтому до подписания договора с владельцем обязательно надо встретиться.

Шесть вещей, которые надо знать ДО того, как снять свою первую квартиру
Foto: F64

Хорошей идей будет заодно познакомиться со своими будущими соседями и задать им пару вопросов о личности владельца. Соседи знают друг о друге немало, и если вам повезет, то этим знанием они поделятся и с вами. Конечно, вполне может быть, что квартира уже давно сдается и владелец в ней никогда и не жил… но тут уж как повезет.

Если владелец живет за границей и дело вам придется иметь с его доверенным лицом, есть шанс, что это лицо — юридическое. Тогда хорошей идей будет поискать отзывы о конкретной фирме в интернете.

В любом случае — помните, что с подписанием договора и получением ключей ваши приключения отнюдь не заканчиваются и всегда хорошо наводить справки о том, с кем вам придется иметь дело. Любой хороший бизнесмен это знает.

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2. Соседей тоже не выбирают

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Delfi Dom Sad

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