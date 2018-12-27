Топ-6 тенденций интерьера, которые будут популярными в 2019 году

Delfi Dom Sad
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Теплые цвета
Топ-6 тенденций интерьера, которые будут популярными в 2019 году
Foto: Shutterstock

В 2018 году вошли в моду яркие кухни, обивка с цветочным орнаментом и наливные полы. А какие тренды ждут нас в следующем году? Согласно прогнозам, они будут еще смелее и веселее. Журнал Pure Wow опросил несколько своих самых надежных друзей-дизайнеров и выяснил, какие тенденции вызовут шум в отрасли.

Стиль 80-х

Как и в высокой моде, в области интерьера также ежегодно уделяют особое внимание предыдущим периодам, и в 2019 году вновь станут актуальными модульные и изогнутые 80-е. "Тенденции довольно последовательно проходят через десятилетия. Несколько лет назад в моду вошел стиль бохо 60-х и 70-х, а теперь на сцену выходят 80-е. Просто взгляните на последнюю коллекцию CB2 и Goop!" - говорит дизайнер Джаклин Джослин из Coveted Home.

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Теплые цвета

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Delfi Dom Sad

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