Сегодня практически все, что угодно, можно купить в состоянии "б/у", благо есть местные доски объявлений и eBay, большая часть продавцов на котором без проблем отправляют товары в Латвию. Однако есть определенные вещи, которые бывшими в употреблении, да еще и через интернет, покупать хоть и можно, но совсем не нужно.
Портал DELFI представляет: 10 вещей, которые вы всегда должны покупать новыми.
1. Шлемы и прочие средства безопасности
Глупо рисковать своей жизнью ради какой-то — пусть даже она вам кажется значительной — суммы денег. Вы никогда не знаете, что "в прошлом жизни" испытал велосипедный или мотоциклетный шлем. Даже невидимой невооруженным взглядом трещины может быть достаточно, чтобы в критический момент подвести и поставить ваше здоровье и жизнь под угрозу.