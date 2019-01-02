10 вещей, которые вы всегда должны покупать новыми

Delfi Dom Sad
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2. Детские кроватки
10 вещей, которые вы всегда должны покупать новыми
Foto: PantherMedia/Scanpix

Сегодня практически все, что угодно, можно купить в состоянии "б/у", благо есть местные доски объявлений и eBay, большая часть продавцов на котором без проблем отправляют товары в Латвию. Однако есть определенные вещи, которые бывшими в употреблении, да еще и через интернет, покупать хоть и можно, но совсем не нужно.

Портал DELFI представляет: 10 вещей, которые вы всегда должны покупать новыми.

1. Шлемы и прочие средства безопасности

10 вещей, которые вы всегда должны покупать новыми
Foto: stock.xchng

Глупо рисковать своей жизнью ради какой-то — пусть даже она вам кажется значительной — суммы денег. Вы никогда не знаете, что "в прошлом жизни" испытал велосипедный или мотоциклетный шлем. Даже невидимой невооруженным взглядом трещины может быть достаточно, чтобы в критический момент подвести и поставить ваше здоровье и жизнь под угрозу.

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2. Детские кроватки

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Delfi Dom Sad

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