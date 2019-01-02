10 вещей, которые вы всегда должны покупать новыми

Сегодня практически все, что угодно, можно купить в состоянии "б/у", благо есть местные доски объявлений и eBay, большая часть продавцов на котором без проблем отправляют товары в Латвию. Однако есть определенные вещи, которые бывшими в употреблении, да еще и через интернет, покупать хоть и можно, но совсем не нужно.