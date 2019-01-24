13 способов очистить весь дом только яблочным уксусом

Яблочный уксус считают настоящим чудотворцем — им можно и лечить простуду, и успокаивать кожу головы. Но он также поможет сделать ваш дом намного чище, пишет журнал Apartment Therapy и предлагает ознакомиться с 13 способами уборки всего дома с помощью яблочного уксуса.

На кухне

Раствор яблочного уксуса и воды в пропорции 1:1 — отличное чистящее средство для всей кухни, которое может удалять даже бактерии. Используйте его для чистки столешниц, микроволновой печи, плиты и т.д. А поскольку уксус разбавлен, вам не нужно беспокоиться о том, что кислота разъест поверхности или приглушит их блеск.

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Добавление четверти стакана яблочного уксуса в цикл мойки в посудомоечной машине поможет удалить пятна с кофейных чашек и фужеров.

А если залить в посудомоечную машину немного большее количество яблочного уксуса во время короткого цикла мойки, то он поможет ее очистить и дезодорировать.