5 устаревших бытовых предметов, которые скоро исчезнут

Многие системы, приборы и устройства, которые в настоящее время все еще находятся в наших домах, скоро можно будет записать в Красную Книгу. Ведь они уже в списке исчезающих видов и перемещаются на вымершую территорию, пишет портал FurnishHome.

Поскольку технологии постепенно улучшаются, многие вещи будут исчезать из домов, особенно новых. Например, стандартные телефонные разъемы уже почти перестали существовать.

1. Проводная технология

В мир стремительно ворвался Wi-Fi, а мы больше не должны путаться в проводах, опутавших наш дом. При планировании ремонта все выбирают новый интернет, на который при использовании системы умного дома можно завязать все устройства. Чистая магия!

2. Стандартные приборы

Стандартные устройства и приборы модернизируются до более интеллектуальных Обычные старые термостаты, детекторы дыма и дверные замки тоже становятся более умными. Выигрывает все, что может быть активировано с помощью мобильного устройства.

3. Электрические выключатели и розетки

Традиционные выключатели и розетки устарели. Вместо них в новых домах устанавливают современные системы, которыми можно управлять снаружи дома или просто настраивать заранее. В моде сумеречные выключатели, датчики движения, автоматические диммеры и прочие штуки, которые переносят нас в будущее.

4. Media-комнаты и домашние кинотеатры

Специальные медиа-комнаты (так называемые домашние кинотеатры), опутанные проводами, устареют уже через 15-20 лет. В беспроводном мире с умными телевизорами и потоковым видео на портативных устройствах выделять отдельную комнату для оборудования домашнего кинотеатра нет необходимости. То же самое касается домашних офисов, так как Wi-Fi теперь широко распространен, и все больше и больше людей предпочитают мобильные места для работы за ноутбуком.

5. Книжные полки

Книжные шкафы станут местом для декора, а не для книг. По мере того, как все больше людей читают на цифровых устройствах, печатные издания становятся архаичным элементом. Библиофил внутри нас не может не ненавидеть это. Мы тоже надеемся, что книжные стеллажи (а вместе с ними и книги!) не исчезнут в будущем. Но что касается умных технологий, мы все за.