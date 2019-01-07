6 вещей, которые вы никогда не должны делать, если используете белые простыни

Мы все знаем, что нет ничего похожего на свежее постельное белье белого цвета. Вот несколько вещей, которых стоит избегать, если вы хотите, чтобы ваше белое постельное белье оставалось всегда белым, пишет портал FurnishHome.

Меняйте простыни не реже одного раза в неделю

Регулярно стирать нужно не только белое постельное белье. Но белых простыней (если вы хотите, чтобы они остались белыми) это особенно касается.

Не ешьте в постели

Разлить кофе или размазать шоколад на свежевыстиранных белых простынях — это один из самых страшных кошмаров. Ощущения такие же, как если прольешь каберне на белую блузку. Это может показаться очевидным, но если вы хотите, чтобы белые простыни таковыми и остались, ничего не ешьте и не пейте в постели. И не надейтесь, что отбеливатель и дорогой пятновыводитель вам поможет избавиться от пятен на белых простынях. Увы, так только кажется. Посему повторяем — никакой еды в постель!

Не ложитесь спать с косметикой на лице

Вот вам еще один слегка раздражающий своей банальностью совет: поскольку белые простыни наутро неизбежно покажут вам все остатки макияжа, важно обязательно (и полностью!) смыть его перед сном.

Никогда не стирайте белые простыни в холодной воде

Белые простыни выглядят просто великолепно, но они так быстро пачкаются, собирая все ваши жидкости вашего тела (звучит грубовато, но это правда). К сожалению, холодная или даже теплая вода не будет достаточно эффективна в устранении противных пятен или жирных следов на белых простынях. Вместо них выбирайте горячую воду, которая будет более тщательно (и гигиенично!) стирать их.

Не используйте хлорный отбеливатель

Отбеливатель, конечно, является отличным инструментом для сохранения белизны белых вещей. Но это не значит, что вам подойдет любой отбеливатель. В действительности, используя отбеливатель с хлором, вы можете выжелтить белые простыни, а в дополнение к этому — испортить ткань и серьезно повлиять на ее долговечность. Оставьте хлорный отбеливатель для очистки других поверхностей, а для белого постельного белья используйте кислородный отбеливатель. Кстати, в борьбе с пожелтевшим белым вам поможет подсинивание.