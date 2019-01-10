7 "полезных" советов по уборке, которые делают только хуже

Мы все любим полезные советы, но не позволяйте себя обманывать. Следование некоторым советам может принести больше вреда, чем пользы, пишет Good Housekeeping и разоблачает несколько мифов относительно уборки.
1. Заливание водой пятен на ковре
Поливать пятна на ковре холодной (или, что еще хуже, горячей) водой нельзя. Так вы можете повредить волокна ковра, а лишняя влага просочится на пол. Лучше наберитесь терпения и тщательно промокните пятно, затем разбрызгайте на него немного газированной воды, промокните чистой бумажной салфеткой и нанесите специальное чистящее средство (следуйте инструкции).
- 1. 2. Посыпание солью пятен от красного вина
- 2. 3. Чистка кофейного автомата отбеливателем
- 3. 4. Использование уксуса как универсального чистящего средства
- 4. 5. Распыление средства для мытья окон на экран компьютера
- 5. 6. Устранение липких пятен средством для снятия лака
- 6. 7. Нанесение хлорного отбеливателя на пятна ржавчины