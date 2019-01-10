7 "полезных" советов по уборке, которые делают только хуже

Delfi Dom Sad
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2. Посыпание солью пятен от красного вина
7 "полезных" советов по уборке, которые делают только хуже
Foto: Shutterstock

Мы все любим полезные советы, но не позволяйте себя обманывать. Следование некоторым советам может принести больше вреда, чем пользы, пишет Good Housekeeping и разоблачает несколько мифов относительно уборки.

1. Заливание водой пятен на ковре

Поливать пятна на ковре холодной (или, что еще хуже, горячей) водой нельзя. Так вы можете повредить волокна ковра, а лишняя влага просочится на пол. Лучше наберитесь терпения и тщательно промокните пятно, затем разбрызгайте на него немного газированной воды, промокните чистой бумажной салфеткой и нанесите специальное чистящее средство (следуйте инструкции).

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2. Посыпание солью пятен от красного вина

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Delfi Dom Sad

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