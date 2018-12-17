7 способов недорого улучшить ванную и повысить стоимость квартиры

Потенциальных покупателей дома или квартиры можно отпугнуть мелочами. Но даже если вы пока не думаете о продаже жилья, все равно можете его улучшить, потратив на это немного времени и денег, пишет Apartment Therapy и предлагает семь шагов по преображению ванной комнаты.
1. Отчистите плиточные швы
Если плиточные швы в ванной комнате еще выглядят хорошо, но немного грязные, то тщательно их отчистите. А если вы считаете, что затирка уже в плохом состоянии, или просто хотите изменить цвет, то попробуйте полностью ее удалить и наложить вновь.