7 способов недорого улучшить ванную и повысить стоимость квартиры

Delfi Dom Sad
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2. Замените светильники
7 способов недорого улучшить ванную и повысить стоимость квартиры
Foto: Shutterstock

Потенциальных покупателей дома или квартиры можно отпугнуть мелочами. Но даже если вы пока не думаете о продаже жилья, все равно можете его улучшить, потратив на это немного времени и денег, пишет Apartment Therapy и предлагает семь шагов по преображению ванной комнаты.

1. Отчистите плиточные швы

Если плиточные швы в ванной комнате еще выглядят хорошо, но немного грязные, то тщательно их отчистите. А если вы считаете, что затирка уже в плохом состоянии, или просто хотите изменить цвет, то попробуйте полностью ее удалить и наложить вновь.

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2. Замените светильники

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Delfi Dom Sad

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