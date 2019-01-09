8 вещей, которые вы не должны хранить в гараже, иначе это плохо кончится

"Это еще может пригодиться", - думаем мы и относим в гараж ставшие ненужными детские игрушки, туристическое снаряжение, материалы для ремонта, старую мебель и даже электронику. Но, вероятно, вам придется пересмотреть место хранения этих вещей, потому что регулировать температуру и уровень влажности в гараже круглый год трудно, а значит, вещи могут испортиться, пишет Good Housekeeping.

Эти восемь вещей вы (в идеале) никогда не должны оставлять в гараже.

1. Краска

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Куда мы относим остатки краски? В гараж. Однако это не лучшее место для ее хранения. Для краски вредны как летняя жара, так и зимние морозы. К тому же, если вы храните банки с краской на цементном полу, они будут ржаветь еще быстрее, чем если бы стояли на полках. Краска должна храниться в сухом и прохладном месте, но не при минусовой температуре.