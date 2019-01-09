8 вещей, которые вы не должны хранить в гараже, иначе это плохо кончится

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
1 9
2. Деревянная мебель
8 вещей, которые вы не должны хранить в гараже, иначе это плохо кончится
Foto: Shutterstock

"Это еще может пригодиться", - думаем мы и относим в гараж ставшие ненужными детские игрушки, туристическое снаряжение, материалы для ремонта, старую мебель и даже электронику. Но, вероятно, вам придется пересмотреть место хранения этих вещей, потому что регулировать температуру и уровень влажности в гараже круглый год трудно, а значит, вещи могут испортиться, пишет Good Housekeeping.

Эти восемь вещей вы (в идеале) никогда не должны оставлять в гараже.

1. Краска

8 вещей, которые вы не должны хранить в гараже, иначе это плохо кончится
Foto: Shutterstock

Куда мы относим остатки краски? В гараж. Однако это не лучшее место для ее хранения. Для краски вредны как летняя жара, так и зимние морозы. К тому же, если вы храните банки с краской на цементном полу, они будут ржаветь еще быстрее, чем если бы стояли на полках. Краска должна храниться в сухом и прохладном месте, но не при минусовой температуре.

1 9
2. Деревянная мебель

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Статьи по теме:

100 вещей, которые надо выбросить из дома перед Новым годом

100 вещей, которые надо выбросить из дома перед Новым годом

13 способов сократить жизнь вашего автомобиля

13 способов сократить жизнь вашего автомобиля

Как правильно: Строим дом, который не захочется перестраивать

Как правильно: Строим дом, который не захочется перестраивать

подробнее
подробнее